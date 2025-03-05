Команды Украины и США проведут новую встречу: когда обещают первые результаты

Между сторонами уже есть "положительное движение"

Новая встреча представителей Украины и США пройдет в скором времени. Разговор коснется поисков путей достижения справедливого мира и дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале. По его словам, он перед этим провел телефонный разговор с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцом.

"Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру. Также обменялись мнениями по безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами", — написал Ермак.

По его словам, встреча команд двух стран произойдет в самом скором времени.

Эту информацию позже подтвердил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. Он отметил, что уже есть "положительное движение", а первые результаты ожидаются уже на следующей неделе.

Стоит отметить, что Уолтц до этого комментировал свой разговор с Ермаком.

"Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера было позитивным шагом вперед к тому, чтобы сказать — мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадим россиянам и протестируем ту сторону", — сказал он в эфире канала Fox.

Как сообщалось ранее, Зеленский ранее сообщил, что план по достижению мира в Украине будет готов в скором времени.