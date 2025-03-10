В США готовятся новые санкции против России: что известно

Сенатор назвал санкции "адскими"

В Америке объявили, что на следующей неделе правительство представит новый законопроект о санкциях против России.

Об этом сообщил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм, передает издание "Голос Америки".

По словам чиновника, цель введения санкций – побудить Россию прийти к столу переговоров. Меры предосторожности затронут банковский сектор и энергетику.

"Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них и я подам законопроект на эту следующую неделю", — пояснил Грэм.

Что предшествовало

7 марта Дональд Трамп также заявил в соцсети, что рассматривает возможность введения дополнительных экономических и банковских санкций против России.

Ранее администрация президента США продлила санкции против России до конца 2025 года.

8 февраля под ограничения попали базирующиеся в ОАЭ и Либерии российские компании. Подробнее – в материале.

Кроме того, американцы рассматривают возможность ослабления мер для РФ в рамках предстоящих переговоров. Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину проанализировать список ограничений, которые могут быть смягчены, с целью улучшения отношений с Россией.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что уже на этой неделе должны состояться очередные переговоры США и России после разговора с украинской делегацией в Саудовской Аравии. Американский президент Дональд Трамп возлагает на это много надежд, ожидая значительных изменений.