США в Саудовской Аравии будут говорить еще и с Россией — CNN

Трамп ожидает плодотворных переговоров

Уже на этой неделе должны пройти очередные переговоры США и России после разговора с украинской делегацией в Саудовской Аравии. Американский президент Дональд Трамп возлагает на это много надежд, ожидая значительных изменений.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на проинформированный источник. По словам собеседника, на этот раз администрация Трампа встретится отдельно с российскими и украинскими официальными лицами.

Президент США уверен, что еще одна неделя плодотворных переговоров с высокими ставками поможет добиться мира. Однако источник не сообщил, кто именно будет присутствовать на встрече в Эр-Рияде.

"В Саудовской Аравии, как вы знаете, впереди большие встречи. Это будет включать Россию, но Украина, мы увидим, сможем ли мы что-нибудь сделать", — подчеркнул Трамп.

По его словам, на этой неделе могут "состояться некоторые очень большие вещи" в ходе переговоров. Такое же мнение высказал и источник.

Напомним, Financial Times считает, что Украина на этих переговорах намерена предложить частичное прекращение огня с Россией, в том числе беспилотниками и ракетами большой дальности, а также остановку боевых действий в Черном море. Киев надеется, что прогресс переговоров повлияет на Вашингтон и отменит заморозку обмена разведданными и возобновит поставки оружия. Украина хочет наладить отношения с США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую роль играет Великобритания в переговорах в Саудовской Аравии.