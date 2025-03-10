У США готують нові санкції проти Росії: що відомо

Сенатор назвав санкції "пекельними"

В Америці оголосили, що наступного тижня уряд представить новий законопроєкт про санкції проти Росії.

Про це повідомив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, передає видання "Голос Америки".

За словами посадовця, мета введення санкцій — спонукати Росію прийти до столу перемовин. Запобіжні заходи торкнуться банківського сектору й енергетики.

"Якщо вони не погодяться на припинення вогню і мирні перемовини з адміністрацією, ми маємо ввести пекельні санкції проти них і я подам законопроєкт щодо цього наступного тижня", — пояснив Грем.

Що передувало

7 березня Дональд Трамп також заявив у соцмережі, що розглядає можливість запровадження додаткових економічних і банківських санкцій проти Росії.

Раніше адміністрація президента США продовжила санкції проти Росії до кінця 2025 року.

8 лютого під обмеження потрапили російські компанії, які базуються в ОАЕ та Ліберії. Детальніше — у матеріалі.

Крім того, американці розглядають можливість послаблення заходів для РФ у рамках майбутніх переговорів. Білий дім доручив Держдепартаменту та Мінфіну проаналізувати список обмежень, які можуть бути пом’якшені, з метою покращення відносин з Росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що вже цього тижня мають відбутись чергові переговори США та Росії після розмови з українською делегацією в Саудівській Аравії. Американський президент Дональд Трамп покладає на це багато сподівань, очікуючи значних змін.