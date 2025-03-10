"Почти готовы": Трамп обещает, что США возобновят предоставление разведывательных данных Украины

Трамп сказал, что ожидает неплохих результатов от переговоров между делегациями США и Украины

Соединенные Штаты в скором времени могут возобновить передачу Украине критически важных разведывательных данных. Обмен разведданными недавно прекратили вместе с оказанием военной помощи, но в отличие от поставок оружия, передачу разведданных могут возобновить.

Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает Axios. Во время разговора с прессой на борту Air Force One (президентский авиалайнер) 9 марта Трамп заверил, что США близки к возобновлению передачи разведывательных данных украинцам.

"Мы уже практически готовы, действительно, почти готовы", – заявил он.

Кроме того, Трамп сказал, что ожидает неплохих результатов переговоров между делегациями США и Украины, которые состоятся в Саудовской Аравии 11 марта. К тому же он отметил, что сейчас Белый дом якобы действительно рассматривает "многие новые меры" в отношении санкций против России.

Напомним, в начале марта появилась информация о прекращении предоставления Штатами Украине разведданных, используемых в войне с Россией. Однако разведданные частично продолжают предоставляться. "Сокращен" был лишь обмен данными, которые ВСУ могли использовать для наступательных действий против российской армии. Кроме этого, Дональд Трамп остановил всю военную помощь Украине. Решение касается оружия и боеприпасов на сумму свыше 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что американская аэрокосмическая компания отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Это решение вызвало негодование среди украинцев, американцев и европейцев.

Отметим, что сейчас Украина начала работу над получением разведданных от альтернативных источников. По словам министра обороны Рустема Умерова, в настоящее время Киев не получил точной информации о том, как именно будет ограничиваться доступ к этим данным со стороны США.