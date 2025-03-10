Возможна ли в США гражданская война: неожиданный ответ искусственного интеллекта

Ситуация в США может обостриться, но вряд ли станет критической

Приход ко власти в США администрации Дональда Трампа привел к хаотизации внутренней и внешней политики, из-за чего голоса недовольных его политикой людей звучат в сети все чаще. На фоне этого даже прозвучали спекуляции на тему серьезных общественных возмущений и даже гражданской войны.

"Телеграф" решил обратиться за анализом к искусственному интеллекту, чтобы ответить на вопрос о том, насколько вероятен этот сценарий. Вопрос был задан модели Grok 3, созданной по инициативе американского миллиардера и соратника Трампа Илона Маска.

ИИ отметил, что нынешние события происходят на фоне значительной поляризации американского общества, которая заметно усилилась во время первой каденции Трампа и еще раз после второго прихода в Белый дом. Нейросеть также указывает на то, что стиль правления нынешнего президента США многие называют "непредсказуемым", а некоторые его указы, вроде введение ЧС на границе Мексики, уже вызвали противоречивую реакцию.

В то же время Grok обращает внимание на то, что в сети уже возникли опасения о рисках возникновения гражданской войны. Любопытно то, что в качестве аргумента ИИ обратил внимание на сообщение украиноязычного пользователя соцсети X @anestesist1, что выглядит немного странным.

Нейросеть отмечает, что в США действительно есть определенные темы, вызывающие напряжение в социуме, вроде миграции, экономического неравенства или доступа к оружию, однако фундаментального раскола между разными группами населения не наблюдается. В качестве примера приводится гражданская война 1861-65 годов, возникшая из-за разных мнений на тему рабства и прав штатов.

Также Grok отмечает, что американская система власти имеет сильные институциональные предохранители, которые снижают риски возникновения гражданской войны, что включает в себя Конгресс, суды и армию. Однако он не исключает, что в случае получения большинства в Конгрессе сторонниками Трампа, эти предохранители могут быть ослаблены.

ИИ указывает также на то, что среди сторонников Трампа есть много людей, готовых к решительным действиям, как это было во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Это включает разные ультраправые группировки вроде "Alt-right".

Нейросеть считает, что вероятность возникновения полномасштабной гражданской войны можно считать низкой (менее 5-10%), в то время как локальные столкновения и масштабные протесты выглядят более реальными (20-30%). В качестве вывода Grok предлагает посмотреть как будут развиваться события в 2025 году, чтобы иметь больше данных для построения прогноза.

Для подтверждения результатов "Телеграф" также обратился за фактчекингом к ChatGPT 4o. Модель отмечает, что оценка "коллеги" является сбалансированной, однако вопрос вероятностей войны и столкновений она считает "скорее субъективной". В то же время, она соглашается с выводом о том, что возможность гражданской войны в США остается низкой, хотя и существуют риски возникновения насилия на почве политических разногласий.

Как сообщалось ранее, у Трампа возникли серьезные разногласия с Канадой. Из-за этого он даже пригрозил пересмотреть договор от 1908 года о границах.