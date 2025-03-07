Трамп хочет изменить границу между США и Канадой: что узнали СМИ

Трамп подверг сомнению договор о границе с Канадой.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что не признает действующий договор о демаркации границы между двумя странами.

Как сообщает The New York Times, разговор состоялся 3 февраля. Основной темой были вопросы торговли и возможные новые тарифы. Однако Трамп высказал ряд претензий, среди которых:

Защита Канадой собственного молочного рынка;

Барьеры для американских банков в Канаде;

Налоговая политика Оттавы, которая, по мнению Трампа, несправедлива.

Кроме того, Трамп заявил, что договор о границе, подписанный еще в 1908 году, нуждается в пересмотре.

Президент также выразил заинтересованность в изменении условий совместного использования озер и рек между двумя странами.

Как отреагировала Канада?

Канадские чиновники серьезно отнеслись к заявлению Трампа, особенно учитывая его предварительные высказывания о желании "поставить Канаду на колени" экономическими методами.

Эта ситуация может привести к новому обострению в отношениях между США и Канадой. Перерастет ли это в большой международный конфликт, покажет время.

Ранее "Телеграф" писал о том, что более 165 тысяч канадцев подписали петицию с призывом лишить миллиардера Илона Маска, близкого к президенту США Дональду Трампу, гражданству Канады.