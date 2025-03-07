"Разрушительные последствия": экс-директор ЦРУ прокомментировал решение США по разведданным для Украины

Экс-директор ЦРУ Бреннан был шокирован решением, принятым в Белом доме

Решение о приостановлении передачи важных разведывательных данных от США Украине, которое приняли в Белом доме, недопустимо и возмутительно. Оно будет иметь действительно разрушительные последствия для США – с учетом того, что разведданные от США есть кому заменить.

Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан, пишет The Times. Бреннан назвал решение администрации президента Трампа беспрецедентным и отметил, что это будет иметь катастрофические последствия для Украины и США.

"Я никогда не видел ничего подобного за свой почти 35-летний опыт… когда американская разведка была остановлена в политических целях и для того, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, присоединиться к пожеланиям администрации. Я думаю, что это может иметь катастрофические последствия на поле боя, если это останется в силе в течение длительного времени", – сказал он.

Бреннан, работавший в разведывательных службах на шесть администраций президентов США, добавил, что он был буквально шокирован решением Трампа. Его действия были против любых правил.

"Никогда, никогда в моем опыте мы не перекрывали поток разведданных по политическим соображениям", – резюмировал он.

Отметим, что сейчас Украина начала работу над получением разведданных от альтернативных источников. По словам министра обороны Рустема Умерова, в настоящее время Киев не получил точной информации о том, как именно будет ограничиваться доступ к этим данным со стороны США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп запретил предоставлять Украине разведданные, хотя он несколько раз уверял, что никаких изменений не будет. Соединенные Штаты отменили режим обмена разведданными "Rel UKR", запретив британским разведывательным агентствам, включая GCHQ, передавать украинским партнерам любую разведывательную информацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что союзники США могут перестать делиться с ними разведданными. Уже известно, какие страны "вписались" за Украину.