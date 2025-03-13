Башту Трампа захопили єврейські протестувальники: чого вони вимагають (відео)

Серед протестувальників були й зірки

У США пропалестинські протестувальники штурмували Башту Трампа. Вони провели демонстрацію на підтримку активіста Махмуда Халіла, якому загрожує депортація.

Про це повідомляє газета Metro. За даними журналістів, протестувальники заповнили перший поверх готелю. Вони були одягнені у червоні футболки з білими написами: "Не від нашого імені", "Припиніть озброювати Ізраїль" і скандували "Звільніть Махмуда, звільніть їх усіх!", "Боріться з нацистами, а не зі студентами".

Для довідки: Башта Трампа 68-поверховий хмарочос у Нью-Йорку. Використовується у змішаному форматі (офіси, готель, елітні квартири). Хмарочос побудований Дональдом Трампом та Equitable Life Assurance Company.

Видання повідомляє, що багато активістів є учасниками американського лівого радикального антисіоністського та антиізраїльського руху "Єврейський голос за мир". Демонстрацію спрямовано на підтримку аспіранта Колумбійського університету Махмуда Халіла, пропалестинського активіста, якому загрожує депортація.

Поліцейські попередили демонстрантів, щоби вони пішли, інакше їм загрожує арешт. Серед більш ніж 200 протестувальників була і актриса Дебра Вінгер. Вінгер, яка заявила, що адміністрація Трампа "застосовує антисемітизм" і "не зацікавлена у безпеці євреїв".

Махмуд Халіл

Махмуд Халіл

Махмуд Халіл — студент Школи міжнародних та громадських відносин Колумбійського університету в Нью-Йорку та один із лідерів студентських протестів проти воєнних дій Ізраїлю в Газі. CNN називає його палестинцем, який народився в сім’ї біженців у Сирії. 8 березня імміграційна поліція США заарештувала його.

Справа Махмуда Халіля стала першим прикладом реалізації загрози президента США Дональда Трампа про депортацію іноземних студентів, які брали участь у "незаконних протестах". Сам американський президент назвав його "радикальним іноземним студентом-прихильником ХАМАСу", обіцявши, що депортація Махмуда стане далеко не останньою.

Арешт студента викликав нові протести у Нью-Йорку. На площі Фолі у Нижньому Манхеттені зібрався натовп із палестинськими прапорами, який рушив на південь до мерії. Щонайменше одну людину було затримано. Петиція, яка потребує звільнення Халіла, вже зібрала кілька мільйонів підписів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Джей Ді Венс назвав "лайном" проукраїнських протестувальників.