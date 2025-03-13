Трамп похвалил Путина за сговорчивость и обнадежил украинцев возможным возвращением ЗАЭС

По словам Трампа, украинское руководство знает, какие территории останутся за Россией

В четверг, 13 марта, президент США Дональд Трамп отреагировал на ряд громких заявлений своего российского коллеги Владимира Путина. Он сказал, что надеется на верные шаги Москвы и хотел бы видеть прекращение огня с российской стороны.

"Телеграф" собрал главные заявления Трампа к этому часу, касающиеся войны в Украине, которые он сделал о время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

"Сейчас мы увидим, будет ли Россия в соглашении и если нет, то это будет очень досадный момент для мира", — сказал президент США.

Также Трамп заявил, что "Путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным".

"Хотел бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что Россия поступит правильно. Я готов говорить с Путиным. Мне бы очень хотелось с ним встретиться и поговорить, но нам нужно побыстрее с этим покончить", — сказал он.

Трамп добавил, что он не думает, что Россия нападет на союзников США.

"Обсуждение вопроса о земле и "большой электростанции" привлечено к переговорам между Украиной и РФ", – отметил американский лидер.

Он уточнил, что Украина уже знает, какие территории займет Россия.

"Мы не работали тайно и обсуждали с Украиной вопрос территорий, которые останутся за Россией", — сказал Трамп.

Напомним, 13 марта переговоры Лукашенко и Путина начались с заявлений белорусского лидера насчет окончания войны в Украине. По словам Лукашенко, у России есть "большие козыри" в ситуации в Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся тогда, когда Москва "их достанет".