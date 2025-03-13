Путин встретится с Уиткоффом, Трамп грозит России санкциями: что происходит на переговорах о перемирии

Встреча Уиткоффа с Путиным пройдет вечером в закрытом режиме

В четверг, 13 марта, разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на который накануне намекнул пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, не планируется. Вместо этого Путин встретится с представителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

"Сегодня — нет", – сказал Ушаков, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать телефонного контакта двух президентов в четверг.

Помощник Путина уточнил, что точное время беседы лидеров двух государств пока не определено. "Не знаю, пока не договаривались об этом", – сказал он.

В то же время российский чиновник заявил, что встреча президента РФ со спецпосланником Трампа пройдет в четверг вечером в закрытом формате.

Между тем в США предупредили о возможности серьезного ужесточения экономических ограничений против Москвы, если она не проявит добрую волю.

Так, министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью CNBC, что Белый дом без колебаний введет самые жесткие санкции против России, если это будет необходимо для успеха на переговорах по украинскому урегулированию.

По словам Бессента, если оценивать по шкале от одного до десяти, санкции против Кремля при администрации Байдена можно было оценить примерно на "тройку", а к концу его каденции они ужесточились до "шестерки".

"Могу сказать, что мы без колебаний ужесточим их до "десятки". Все это является частью плана Трампа для успешных переговоров. Он хочет оказать максимальное давление на обе стороны", — сказал американский министр.

Напомним, утром 13 марта самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа пересек воздушное пространство России. Он сел в аэропорту "Внуково". Известно, что это уже второй визит Уиткоффа в Москву.