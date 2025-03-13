Из-за Путина Трамп будет нервничать и давить на Украину

Обещания Трампа ввести против России самые жесткие санкции вряд ли чего-то стоят

Путин абсолютно точно подготовил "большой набор шагов", которые помогут ему ловко "маневрировать" во время переговоров о перемирии с Украиной. Однако он однозначно не будет пускать в ход все свои "козыри" до личного разговора с Дональдом Трампом.

Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа". По словам политолога, Запад пугает такая "неоднозначная" позиция Путина и в вопросе мира Трамп может начать больше давить на Украину, чем на РФ.

"К сожалению, российская позиция по поводу мирных переговоров пугает Запад. И именно поэтому Запад во многих вопросах будет готов смотреть на какие-то вещи, снисходительно и спокойно реагировать на это", — отметил Евгений Магда.

По мнению политолога, Путин в конечном итоге не согласится на какие-то перемирия, но он будет на протяжении некоторого времени манипулировать и говорить фразы типа "и да, и нет", "да, но есть нюанс", "да, но давайте посмотрим на это с другой стороны".

Кроме этого проблема заключается и в том, что обещания Трампа ввести против России самые жесткие санкции вряд ли чего-то стоят, так как и объем торговли, и номенклатура торговли между Соединенными Штатами и Россией являются такими, которые не позволяют это сделать.

"Поэтому это все будет сложно и понятно, что Трамп будет все больше нервничать и пытаться в этой ситуации, по моему мнению, к сожалению, сильнее давить на Украину, а не на Россию", — резюмировал Евгений Магда.

Напомним, Украина согласилась на предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, при условии, что Россия также даст свое согласие. Вашингтон обязался проинформировать российскую сторону о результатах переговоров в Саудовской Аравии и выяснить, готова ли Москва прекратить войну.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 13 марта переговоры Лукашенко и Путина начались с заявлений белорусского лидера насчет окончания войны в Украине. По словам Лукашенко, у России есть "большие козыри" в ситуации в Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся тогда, когда Москва "их достанет".