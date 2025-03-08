Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" проукраинских протестующих: соцсети взорвались возмущением

Вэнс заявил, что его дочь преследовали протестующие, пользователи соцсетей не верят

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его и его трехлетнюю дочь во время прогулки якобы преследовала группа протестующих, которая скандировала "Слава Украине", из-за чего ребенка Вэнса якобы напугали. Однако пользователи в социальной сети обвинили Вэнса в том, что он прикрывался ребенком от протестующих – если эта история вообще имела место.

Об инциденте Вэнс написал в соцсети X, принадлежащей Илону Маску. Вэнс отметил, что ситуация произошла 8 марта, во время прогулки, когда группа людей пыталась приблизиться к нему.

"Сегодня, когда я гулял со своей 3-летней дочерью, группа протестующих "Слава Украине" шла за нами и кричала, а моя дочь все больше волновалась и боялась. Я решил поговорить с протестующими в надежде, что смогу обменять несколько минут разговора на то, чтобы они оставили моего ребенка в покое. (Почти все они согласились)", – написал он.

При этом Вэнс отметил, что разговор, мол, проходил миролюбиво. Но сразу же после этого назвал протестующих "дерьмом".

"Это был в большинстве своем уважительный разговор, но если ты гоняешься за 3-летним ребенком в рамках политического протеста, ты дерьмо", — отметил он.

Впрочем, пользователи в социальной сети Вэнсу не только не верят, но и обвиняют в инциденте именно его, а не протестующих. Также Вэнсу рекомендуют приехать погулять с дочерью по улицам украинских городов и напоминают, что украинские дети погибают из-за решения Вэнса и его патрона Трампа прекратить поставки вооружения и разведывательных данных Украине.

Более того, упоминается довольно популярная в соцсетях история о том, что Илон Маск использует собственного сына, как "живой щит". В том же самом теперь обвиняют и Вэнса: в соцсети считают, что он просто прикрывается ребенком. Кроме того, пользователи из США интересуются, почему вице-президенту не нравится тот самый "фри спич", за который постоянно выступает его друг Маск.

Один из пользователей вообще отметил, что вся эта история, скорее всего, полностью придумана. В своем сообщении он объяснил, почему такой ситуации действительно, по его мнению, произойти не могло.

"Во-первых, это полная фигня, у тебя есть целый эскорт секретной службы. Во-вторых, они не гонялись бы за твоей дочерью, они бы гонялись за тобой, поскольку ты долбанный вице-президент… Наконец, ты помог сделать так, что тысячи украинцев погибают, потому что ты прекратил оказание помощи и обмен разведывательными данными, поэтому не рассказывай мне, как твоя дочь напугана, когда на тебя кричат", — отметил он.

Напомним, что ранее штаны вице-президента США Джей Ди Венса, любящего футболки с символикой СССР, стали предметом обсуждения в сети. Американцы и не только они, смеются, что эта часть одежды у него слишком коротка, что выглядит забавно.

Как сообщал "Телеграф", многие западные СМИ пришли к выводу, что именно Джей Ди Вэнс спровоцировал спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом в Белом доме. После скандала Вэнс решил отдохнуть на горнолыжном курорте Шугарбуш в штате Вермонт. Однако там его встретили более 700 человек с плакатами "Вэнс — предатель, катайся на лыжах в России", "Зеленский — герой", "Вермонт отвергает фашизм". Вэнс, испуганный протестами, сбежал и уехал отдыхать в "неуказанное место".