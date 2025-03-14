Плохая карма Трампа? В США новая авиакатастрофа, есть раненые (видео)

Люди вынуждены были выйти на крыло самолета

В США снова произошла авиакатастрофа. В международном аэропорту Денвера загорелся двигатель самолета Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines. Инцидент произошел днем 13 марта, во время перелета рейса AA 1006 из Колорадо-Спрингс. Двигатель загорелся после вынужденной посадки.

Экипаж сообщил о вибрации двигателя, из-за чего самолет был перенаправлен в Денвер вместо запланированного пункта назначения в Далласе. После приземления один из двигателей загорелся. Об этом пишет Metro.

Все 172 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы из-за аварийных горок и крыла. Как сообщает авиакомпания, 12 человек получили незначительные травмы и нуждались в медицинской помощи.

Свидетель происшествия Аарон Кларк, который находился в терминале аэропорта, рассказал: "Мы были у (выхода) B44, как только приземлились из Питтсбурга. Мы на секунду остановились у окон и увидели вспышку огня, а за ним тонна дыма. Пожар был очень коротким и, похоже, его довольно быстро потушили наземные бригады. Дым было видно некоторое время, и тогда мы увидели, что люди начали выходить из задних горок".

Представитель международного аэропорта Денвера сообщил, что пожар был быстро ликвидирован. Федеральное авиационное управление (FAA) начало расследование инцидента.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Вашингтоне произошла авиакатастрофа — самолет упал в реку Потомак. Тела погибших еще несколько дней находили под водой. На борту находились граждане РФ.