Погана карма Трампа? В США нова авіакатастрофа, є поранені (відео)

Люди змушені були вийти на крило літака

У США знову сталася авіакатастрофа. У міжнародному аеропорту Денвера спалахнув двигун літака Boeing 737-800 авіакомпанії American Airlines. Інцидент стався вдень 13 березня, під час перельоту рейсу AA 1006 із Колорадо-Спрінгс. Двигун загорівся після вимушеної посадки.

Екіпаж повідомив про вібрацію двигуна, через що літак було перенаправлено до Денвера замість запланованого пункту призначення в Далласі. Після приземлення один із двигунів загорівся. Про це пише Metro.

Усі 172 пасажири та шість членів екіпажу евакуювались через аварійні гірки та крило. Як повідомляє авіакомпанія, 12 осіб отримали незначні травми й потребували медичної допомоги.

Свідок події Аарон Кларк, який перебував у терміналі аеропорту, розповів: "Ми були біля (виходу) B44, щойно приземлилися з Піттсбурга. Ми на секунду зупинилися біля вікон і побачили спалах вогню, а за ним тонна диму. Пожежа була дуже короткою і, схоже, її досить швидко загасили наземні бригади. Дим було видно деякий час, і тоді ми побачили, що люди почали виходити із задніх гірок".

Представник міжнародного аеропорту Денвера повідомив, що пожежу швидко ліквідували. Федеральне авіаційне управління (FAA) розпочало розслідування інциденту.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Вашингтоні сталася авіакатастрофа — літак впав у річку Потомак. Тіла загиблих ще кілька днів знаходили під водою. На борту перебували громадяни РФ.