Не выжил никто? Тела погибших в авиакатастрофе в США продолжают находить в реке

На месте продалжают работать сотни спасателей, полицейские и водолазы

Из реки Потомак уже достали более 30 тел погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, где столкнулись в воздухе пассажирский самолет и вертолет. Они рухнули вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана.

На данный момент известно, что на борту самолета было 64 человека, а в вертолете находилось трое военных. Также американские СМИ сообщают о том, что причиной катастрофы скорее всего стала ошибка диспетчера, которого уже задержали и взяли под стражу.

Согтрудники спасательной службы США извлекли реки Потомак более 30 погибших в результате авиакатастрофы. Сообщается, что двадцать семь поднятых из воды погибших находились на борту самолета, еще один — в вертолете. Остальные тела идентифицируются.

Спасатели считают, что в результате авиакатастрофы над Вашингтоном никто не выжил. Это связано с тем, что столкнувшиеся пассажирский самолет и военный вертолет упали в реку, где температура воды сейчас составляет примерно 1,5 градуса по Цельсию, а ее глубина достигает 2,5 метров.

"При такой температуре человек потеряет сознание через 15-30 минут", — заявляют спасатели. Не смотря на это спасательно-поисковая операция, которая длилась всю ночь, продолжается.

К сожалению, эта авиакатастрофа может стать крупнейшей в США за последние 15 лет.

При этом стало известно, что был задержан авиадиспетчер, который мог допустить столкновение самолета и вертолета из-за ошибки. Его предполагаемая ошибка считается одной из основных версий авиакатастрофы в Вашингтоне.

Аудиозаписи переговоров свидетельствуют, что за несколько секунд до столкновения вертолета пилоты подтвердили визуальный контакт с самолетом и попросили держать дистанцию. Через 13 секунд на записи слышен шум и испуганные возгласы.

В момент трагедии в воздушном пространстве находились 19 самолетов. Недалеко от места крушения на посадку заходил еще один Bombardier CRJ700. Эксперты предполагают, что экипаж вертолета мог спутать самолеты между собой.

Также был извлечен черный ящик из разбившегося самолета, который предстоит изучить специалистам.

Что известно об авиакатастрофе

По предварительным данным, катастрофа произошла 30 января в 20:53 по местному времени, примерно в четырех километрах от Белого дома. Пассажирский Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines выполнял рейс 5342 из города Уичита (штат Канзас) и столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана.

Об этом сообщают Sky News, ABC News и CBS News.

На борту самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines было 64 человека, в вертолете Sikorsky H-60, который имел тренировочный вылет, — трое военных. Они столкнулись когда самолет приближался к взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту Рейгана. Он упал в реку Потомак на глубину два метра и разломился на две части.

Тех, кто выжил, еще не нашли. Пока неизвестно, есть ли такие люди. На месте работает 300 спасателей, среди них также есть полицейские и водолазы. Местные власти говорят, что спасательная операция продлится "много часов". Президент США Дональд Трамп знает о катастрофе и следит за ситуацией.

Известно, что на на борту самолета находилось 14 спортсменов, среди которых могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Кроме того, на борту мог находиться сын фигуристов Шишковой и Наумова Максим. Он участвовал в чемпионате США, с которого команда фигуристов как раз и возвращалась на лайнере, потерпевшем крушение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал столкновение пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном. Катастрофы можно было избежать, считает президент.