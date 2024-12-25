В СНБО Украины назвали причину авиакатастрофы в Казахстане

На месте уже нашли "черный ящик"

Причиной катастрофы самолета Embraer 190 в Казахстане скорее всего стала российская ПВО. В происшествии погибли по меньшей мере 38 человек.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Официально казахская сторона о причинах падения самолета не сообщала.

"Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК", — написал Коваленко.

По его словам, Россия должна была закрыть воздушное пространство над Чечней, но этого не сделала. Кроме того, глава ЦПД отметил, что поврежденный самолет должны были экстренно принять на посадку в Грозном, чтобы спасти людей, но вместо этого его отправили в Казахстан.

Азербайджанское издание Report пишет, что главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов сообщил, что на месте уже был найден "черный ящик". Вместе с тем, он не стал делать заявлений о причинах катастрофы.

Кроме того, известно, что Азербайджан приостановил выполнение рейсов по маршруту "Баку — Грозный" до завершения расследования. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана и 3 — Кыргызстана. По последней информации 38 человек погибли.

Как сообщалось ранее, выжившие пассажиры сообщили, что незадолго до крушения отчетливо слышали взрыв. Кроме того, характерные повреждения также были обнаружены на обшивке.