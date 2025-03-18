Детище Маска взбунтовалось и обвинило создателя в дезинформации

Нейросеть считает своего "отца" главным распространителем дезинформации в соцсети X

Американский миллиардер и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск давно хвастался тем, что подключил к ней свой собственный искусственный интеллект Grok. Однако похоже, что теперь его детище пошло против него.

На это обратило внимание издание Metro. Авторы материала отмечают, что сам миллиардер хвастался тем, что Grok является самой умной моделью ИИ в мире.

Однако теперь нейросеть высказывает мнение, что Маск является одним из главных распространителей дезинформации в сети. После Маска Grok поставил американского президента Дональда Трампа, министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего и телеведущего-конспиролога Алекса Джонса.

Чтобы перепроверить информацию, "Телеграф" решил сам обратиться к Grok за комментарием. Он подтвердил свои предыдущие выводы, отметив, что Маск часто делает спорные заявления, что привлекает много внимания, так как у него есть большая аудитория.

В частности глава X отмечался в публикации ложных сообщений о выборах в США, а также попадался на повторении российской пропаганды.

При этом Grok говорит, что иногда из-за манеры общения Маска сложно сказать серьезен ли он или шутит.

Как сообщалось ранее, Маск недавно заявил, что война в Украине закончится в тот же день, когда США введут санкции против десяти крупнейших украинских олигархов.