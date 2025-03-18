Дітище Маска збунтувалося і звинуватило творця у дезінформації

Нейросеть вважає свого "батька" головним розповсюджувачем дезінформації у соцмережі X

Американський мільярдер та власник соціальної мережі X (колишній Twitter) Ілон Маск давно вихвалявся тим, що підключив до неї свій власний штучний інтелект Grok. Однак, схоже, що тепер його дітище пішло проти нього.

На це звернуло увагу видання Metro. Автори матеріалу зазначають, що сам мільярдер вихвалявся тим, що Grok є найрозумнішою моделлю ШІ у світі.

Однак тепер нейромережа висловлює думку, що Маск є головним розповсюджувачем дезінформації у мережі. Після Маска Grok поставив американського президента Дональда Трампа, міністра охорони здоров’я Роберта Кеннеді-молодшого та телеведучого-конспіролога Алекса Джонса.

Щоб перевірити ще раз інформацію, "Телеграф" вирішив сам звернутися до Grok за коментарем. Він підтвердив свої попередні висновки, зазначивши, що Маск часто робить спірні заяви, що привертає багато уваги, оскільки має велику аудиторію.

Зокрема, глава X зазначався в публікації хибних повідомлень про вибори в США, а також попадався на повторенні російської пропаганди.

При цьому Grok каже, що іноді через манеру спілкування Маска складно сказати чи серйозний він, чи жартує.

Як повідомлялося раніше, Маск нещодавно заявив, що війна в Україні закінчиться того ж дня, коли США запровадять санкції проти десяти найбільших українських олігархів.