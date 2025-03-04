"Амнистия" Зеленскому в другой стране: Маск снова разозлил соцсети

Сеть возмутили последние заявления американского миллиардера

Илон Маск снова высказался по поводу будущего Украины и ее президента Владимира Зеленского. В ответ на твит американского блоггера DC_Draino Маск написал, что президенту Украины следует предложить амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии.

"Правда. Как бы это было неприятно, Зеленскому следует предложить некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине", — написал он в соцсети Х.

"Правдой" Илон Маск назвал утверждение блоггера о: "Зеленский знает, что если закончится война, закончится его власть. Выборы возобновятся и он проиграет. Тогда его противник расследует его отмывание денег, а его отправят в тюрьму. Зеленский отправляет невинных украинцев умирать в свою мясорубку, чтобы остаться у власти. Диктатор".

Заявление сразу вызвало шквал обсуждений под постом. Часть комментаторов поддержала идею проведения выборов в Украине даже во время войны, в то время как другие обвинили Маска в попытке узаконить агрессию России.

Пользователь Orchard_Man написал: "Илон хочет вознаградить Путина за его военные преступления". Майкл Даконта заявил, что "Зеленский — главное препятствие для мира, поэтому он должен проводить выборы". В то же время, другие напомнили, что выборы в Украине во время войны противоречат Конституции.

Комментаторы также под постом Илона Маска прокомментировали позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он заявил, что Украина должна вернуть средства, которые получила от США на военную помощь, и провести расследование возможного хищения этих денег.

Многие пользователи социальных сетей поддержали Зеленского, называя его защитником Украины. Один из комментариев: "Ему наплевать на власть, в отличие от вас! Уважение президенту, борющемуся за свой народ!". Некоторые напоминали о Будапештском меморандуме и о том, что Украина не получила должной защиты от западных партнеров во время полномасштабного вторжения.

Также ранее "Телеграф" писал, что Илон Маск написал странный пост с признанием в "мужской" любви к Трампу. Это сообщение всколыхнуло общественность.