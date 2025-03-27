Война между США, РФ и Китаем уже началась? Для чего Вэнс летит в Гренландию

Американская делегация в очередной раз едет на остров.

"Мы получим Гренландию — так или иначе", — заявил во время мартовского выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп. Эта идея преследует американского лидера с прошлого срока и сейчас проходит красной нитью во внешнеполитических планах Штатов. Несмотря на сопротивление острова и Дании, в состав которой входят эти территории.

Кажется, что давление со стороны администрации Трампа может возрасти до невиданных масштабов, ведь в пятницу, 28 марта, в Гренландию без приглашения прибывает американская делегация, которую возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Телеграф" рассказывает все, что известно об этой ситуации.

Гренландцы против вмешательства Штатов

Сначала немного предыстории: в 2009 году Гренландия одобрила "Закон о самоуправлении", который разрешил более широкую автономию территорий, однако вопросы внешней, оборонной и политики по безопасности до сих пор остаются под управлением Копенгагена. При этом остров имеет право назначить референдум о независимости.

Население острова составляет 56 тысяч человек, большинство из которых проживает на 20% территории страны, не покрытой льдом и снегом. Если "положить" Гренландию на привычную для украинцев карту Европы, она протянется от Португалии до Польши.

В Гренландии есть свой премьер-министр, правительство и парламент, которые насчитывает 31 депутата. В середине марта на острове отгремели всеобщие выборы, которые продемонстрировали настоящие настроения среди местного населения.

Победителем гонки стала "Демократическая партия", которая набрала почти 30% голосов избирателей и должна сформировать коалицию с другими политическими силами. Второе место заняла партия "Налерак" — единственная, открытая к тесному экономическому и военному сотрудничеству с американцами. Но даже эта политсила против вхождения Гренландии в США.

Третье место заняла бывшая правящая партия "Инуит Атакатигиит".

Фактически, все партии выступают за независимость острова от Дании, но расходятся во взглядах на темпы этих кардинальных изменений. Наиболее умеренными являются как раз демократы, которые настаивают на взвешенном и медленном подходе, и настроены сначала решить ряд внутренних вопросов в сфере экономики, социального благосостояния и так далее.

"Мы не хотим независимости завтра, мы хотим хороший фундамент", — сказал лидер демократов Йенс-Фредерик Нильсен после оглашения результатов выборов.

"Гренландия нуждается в том, чтобы мы держались вместе во время большого интереса извне", — заявлял политик раньше.

Одним из самых больших препятствий на пути к независимости Гренландии остается диверсификация экономики, где рыболовство составляет 90% экспорта. Кроме того, Гренландия получает от Дании ежегодный грант в размере около 506 миллионов долларов США, что составляет более половины бюджета.

Январский опрос свидетельствует о том, что 85% гренландцев не хотят покидать Данию и становиться частью Соединенных Штатов, в то время как "за" такой шаг — всего 6%. Остальные 9% затруднились с ответом. При этом 56% гренландцев ответили, что проголосовали бы "да" за независимость Гренландии, "если бы референдум проводился сегодня", 28% проголосовали бы "нет", а 17% не определились.

Несмотря на вполне понятные тенденции, США не отказываются от своих интересов на территориях, покрытых льдом.

Для чего Вэнс с женой едут на остров

Решению вице-президента Вэнса лететь в Гренландию предшествовала информация о поездке на остров его жены Уши. Сопровождать ее якобы должен был советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, однако тот оказался в центре так называемого "Сигналгейта" — именно Уолтц имел неосторожность пригласить главреда The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат, в котором обсуждались будущие атаки США на Йемен.

Примечательно, что в состав делегации должен был войти и министр энергетики США Крис Райт.

Вторая леди США планировала посетить традиционную гонку на собачьих упряжках и "почтить гренландскую культуру и единство", свидетельствовал пресс-релиз Белого дома. Гренландские чиновники сразу назвали незваный визит американской делегации "крайне агрессивным", а премьер Дании Мэтте Фредериксен отметила, что Соединенные Штаты оказывают "неприемлемое давление" на Гренландию.

Когда идею американцев восприняли в штыки, а Уолтц попал в немилость Трампа из-за допущенной ошибки, в Вашингтоне быстро скорректировали первоначальные планы.

Отныне речь идет только о визите Вэнса на военную базу США "Питуффик" (другое название "Туле"), где политик прослушает брифинг по безопасности в Арктике и встретится с американскими военнослужащими.

"Я собираюсь посетить некоторых из наших военнослужащих в Космических силах на северо-западном побережье Гренландии, а также просто проверить, что там происходит с безопасностью. Многие другие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территории и водные пути, чтобы угрожать Соединенным Штатам, Канаде и, конечно, народу Гренландии", — сказал Джей Ди Вэнс в видеообращении , опубликованном в Х.

"Выступая от имени президента Трампа, мы хотим восстановить безопасность народа Гренландии, потому что мы считаем, что это важно для защиты безопасности всего мира", — добавил он.

В правительстве Дании смену программы назвали "очень положительной" и, похоже, выдохнули с облегчением.

"Я считаю очень положительным, что американцы отменяют свой визит в гренландское сообщество. Вместо этого они посетят свою собственную базу "Питуффик", и мы не имеем ничего против этого", — отметил министр иностранных дел Королевства Ларс Лекке Расмуссен.

Что нужно знать о базе "Питуффик"

По данным NPR, в 1946 году США и Дания совместно основали радио- и метеостанцию вблизи места, где сегодня расположена база.

Вашингтон и Копенгаген начали тайно строить там военный объект в 1951 году, чтобы США могли размещать бомбардировщики дальнего радиуса действия поближе к Китаю и тогдашнему Советскому Союзу. "Питуффик" или "Туле" продолжает функционировать и сегодня благодаря соглашениям о взаимной обороне между США и Данией.

База имеет решающее значение для военного потенциала США, ведь находится непосредственно между севером Штатов и севером России. С этой точки американские военные проводят миссии по предупреждению о ракетном нападении, противоракетной обороне и наблюдению за космическим пространством.

База США "Питуффик". Фото The Watch

Профильные военные издания ранее утверждали: пока Россия придает огромное стратегическое значение Арктике, что подтверждается ее многочисленными инвестициями в этот регион, Соединенные Штаты отстают в вопросе постоянного военного присутствия за Полярным кругом.

"Поскольку Арктика нагревается как в буквальном, так и в геополитическом смысле, авиабаза может стать основой военной стратегии США в условиях предстоящей военной конкуренции в самом северном уголке мира.

Географическое расположение авиабазы "Туле" предоставляет США беспрецедентный доступ к Арктике, а ее возможности по обнаружению и отслеживанию ракет делают ее одним из наиболее стратегически важных объектов, которыми оперируют Военно-воздушные силы. Если США хотят соперничать с Россией в Арктике, "Туле", вероятно, станет ключевым элементом этой стратегии", — говорилось в материале.

На днях разведывательное сообщество США признало, что Москва и Пекин имеют свои намерения по поводу Гренландии. Похоже, что США хотят опередить и превзойти их.

"Интерес России к Гренландии сосредоточен на ее близости к стратегически важным морским путям между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, в том числе для ядерных подлодок, а также на том, что в Гренландии расположена ключевая американская военная база", — говорится в отчете.

Китай, в свою очередь, постепенно усиливает взаимодействие с островом посредством научно-исследовательских программ и развития инфраструктуры. Несколько лет назад Пекин напугал Запад намерениями проложить в регионе новый судоходный маршрут "Полярный шелковый путь" и заявлениями, что КНР якобы является "приарктическим государством", что очень далеко от правды.

"Долгосрочная цель Китая состоит в расширении доступа к природным ресурсам Гренландии, а также в использовании этого доступа в качестве ключевого стратегического плацдарма для продвижения более широких экономических целей Китая в Арктике", — отмечалось в документе.

Действительно, остров площадью 2,16 млн км² чрезвычайно богат природными ресурсами, в частности нефтью и редкоземельными минералами, такими как неодим и диспрозий, которые чаще всего добывают как раз в Китае и России. По мере таяния льда вследствие глобального потепления на острове также открывается доступ к залежам цинка, меди, железа, урана.

С течением времени остров может стать крупным экспортером песка на фоне глобальной нехватки этого ресурса. Талая вода вымывает огромное количество осадков к побережью, где их легко собирать. А толстенные ледники сами по себе – источник чистой пресной воды.

Несмотря на агрессивную риторику Дональда Трампа, который обещает "зайти настолько далеко, насколько нужно" в вопросе Гренландии, источники "Телеграфа" в США отвергают возможность насильной аннексии острова.

"Не думаю, что угроза [военного] вторжения реальна. Трамп проводил свою кампанию как тот, кто заканчивает войны, а не начинает их. И он понимает, что аппетит американской общественности к новым военным интервенциям после 20 с лишним лет глобальной войны с терроризмом, многочисленных войн и оккупаций на Ближнем Востоке почти отсутствует. Поэтому я не думаю, что сейчас существует угроза вторжения", — сказал источник, близкий к американскому политику.

Впрочем, никто не берется прогнозировать, какие шаги на самом деле может предпринять президент США.

"Вопрос в том, что можно предложить Дональду Трампу, кроме контроля над Гренландией, что позволит ему объявить о своеобразной победе?" — подытожил источник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о второй леди США Уше Вэнс, которая будет сопровождать вице-президента во время визита на остров.