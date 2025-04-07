Трамп обрушил мировые рынки: рекордно упали все фондовые биржи, что это значит для обычных людей

Это отразится на мировой экономике и жизни людей

После того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на товары из 185 стран, фондовые биржи по всему миру резко упали. Это стало самым большим обвалом за долгое время.

В Европе ситуация очень серьезная. На бирже во Франкфурте индекс DAX упал почти на 10% сразу после открытия. В Лондоне индекс FTSE 100 (он показывает состояние ста крупнейших компаний) снизился на 5,51%. В Амстердаме торги начались с падения на 6,3%, а к обеду индекс чуть-чуть восстановился, но все равно остался на уровне минус 5,9%.

Во Франции, Италии и Испании тоже все падает: индексы снизились примерно на 6%. В Азии ситуация тоже сложная – в Китае индексы упали на 7–9%.

Интересно, что акции Tesla упали настолько сильно, что даже министр торговли США раньше говорил: "Такого никогда не будет". Но это случилось. А фьючерсы нефти Brent впервые за 4 года достигли отметки 63 доллара за баррель.

Торговля на европейских биржах

Биржи Ближнего Востока

Как отреагировали биржи Азии и Тихоокеанского региона

Что такое фондовые биржи и на что они влияют

Биржи – это места, где покупают и продают акции компаний. Если акции дешевеют, значит инвесторы волнуются за будущее компаний и всей экономики. Для обычных людей это может означать меньшие пенсионные выплаты, ведь пенсионные деньги часто вкладываются в акции. Также это может привести к сокращению инвестиций, уменьшению количества рабочих мест и замедлению экономики. Компании могут заморозить развитие из-за неопределенности.

Если биржи будут продолжать падать, это может вызвать проблемы во всем мире: вырастут цены на импортные товары, будет инфляция и еще много негативных последствий.

Ранее "Телеграф" также писал, что из-за того, что цена на нефть резко упала, стоимость горючего в Украине может снизиться на 3 гривны за литр. Когда это произойдет, рассказал Сергей Куюн.