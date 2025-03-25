Вернулся на публику всего через несколько месяцев: как выглядел Джо Байден на инаугурации Трампа

На торжественном событии Джо Байден присутствовал с первой леди в элегантном наряде

Публичное появление Джо Байдена, 46-го президента США, в Нью-Йорке с женой Джилл стало большим событием для пары, ведь в последний раз вместе в свет они выходили на инаугурацию 47-го президента Дональда Трампа в Вашингтоне.

"Телеграф" решил вспомнить, как это было и как выглядел Байден, покидая президентский пост. Инаугурация Трампа прошла 20 января 2025 года.

На торжественном событии Джо Байдена присутствовал с первой леди, своей женой, Джилл. Бывший президент выбрал для события темно-синий, почти черный, классический костюм и синий галстук. А вот его спутница надела фиолетовое пальто, с изящными туфлями-лодочками и рукавицами, весь наряд был одного цвета, что придавало Джилл незаурядного стиля и сдержанности.

Джо Байден, Дональд Трамп и Мелания Трамп

Джил и Джо Байдены, Дональд Трамп

Джо Байден и Камала Гаррис на инаугурации Трампа

Улыбающийся Джо Байден

Супруги Байденов на инаугурации Трампа

Джо Байден и Камала Гаррис на инаугурации Трампа

Если жена Трампа Мелания выбрала на инаугурацию большую шляпу, закрывавшую половину ее лица, и темное платье с пальто, то образ Джилл Байден разбавил своими красками эту темную однотонность.

Стоит отметить, что на всех архивных фото супруги Байдены улыбаются и, кажется, довольными. Более того, встречая своего преемника в Белом доме, Джо Байден сказал: "Добро пожаловать домой".

Напомним, недавно Мелания Трамп появилась на выступлении своего мужа в Конгрессе в сером сдержанном наряде. В этом увидели несколько особых символов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на новом фото Мелании Трамп на сайте Белого дома заметили интересные детали.