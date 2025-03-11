Это решение может быть не только эстетическим

Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет портрет Рональда Рейгана и его ковер. Именно этот президент считается главным архитектором победы Запада над СССР во время Холодной войны.

Об изменениях в оформлении кабинета сообщил директор по соцсетям Белого дома Дэн Скавино. Он опубликовал 360-градусную панораму комнаты.

Возвращение символов Рейгана, вероятно, носит не только эстетический характер, но и более глубокий политический контекст. Рейган, руководивший США в 1981-1989 годах, запомнился жесткой антикоммунистической позицией. Он не только провозгласил СССР "империей зла", но и начал масштабную кампанию по экономическому и военному истощению Советского Союза.

Одним из самых громких его шагов стала Стратегическая оборонная инициатива (запущенная в 1983 году), которую называли "Звездными войнами". Эта программа предусматривала развертывание системы противоракетной обороны в космосе, что заставило СССР вкладывать огромные ресурсы в гонку вооружений. В результате уже находившаяся в кризисе советская экономика еще больше ослабла.

Рейган также усилил поддержку антикоммунистических движений в разных странах мира, в частности финансировал афганских моджахедов, воевавших против советской армии.

Рейган ввел "рейганомику" – экономическую политику, предполагавшую снижение налогов, сокращение государственных расходов и поддержку свободного рынка. Его реформы помогли США выйти из экономического кризиса 1980-х, но в то же время способствовали экономическому истощению СССР, которое не могло конкурировать с американской моделью свободного рынка.

В то же время, благодаря дипломатическому давлению и прямым переговорам с Михаилом Горбачевым в 1987 году был подписан Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, что стало одним из ключевых шагов к завершению Холодной войны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Белом доме назвали 50 побед Трампа, которые он якобы совершил за первые 50 дней президентского срока. Некоторые из них смотрятся очень сомнительно.