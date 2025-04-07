Нужна ли Трампу Украина? Эксглава МИД назвал болезненную правду о новой политике США

Украине не удастся выиграть, если она будет играть теми же картами, что и Путин

Украина рискует стать разменной монетой в большой договоренности между США, Россией и Китаем, если не сможет предложить новую ценность в глобальной игре. Экономические аргументы, типа редкоземельных ресурсов или сланцевого газа, не выдерживают конкуренции с предложениями Кремля.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Radio NV. Он пояснил, что Россия системно предлагает США решение глобальных проблем, в частности, ядерной программы Ирана и Северной Кореи, в обмен на уступки в отношении Украины. В то же время, администрация Трампа не видит в Украине стратегической ценности и готова заигрывать с Путиным.

Пристайко напомнил, что США уже интересовались украинскими ресурсами, в частности сланцевым газом, однако масштабные проекты сорвались из-за внутренних проблем:

"Были две американские компании грандиозные, которые заинтересовались это сделать. Далее они наткнулись на традиционные для Украины бюрократию, коррупцию, дезорганизованность, непонимание, кто кому принадлежит. Короче, в результате эти две компании просто оставили все, бросили и больше не появлялись. И потенциальные грандиозные средства, которые должны были стать для нашей политической команды в то время основой, на которой можно было строить следующий шаг во взаимодействии с США, мы в наше время потеряли", — сказал экс-министр.

По мнению дипломата, если Украина и дальше будет играть теми же аргументами, что и Россия, то проиграет.

"Путин играет ту же карту, только карты у него здоровенные. И он говорит: что тебе еще надо? Что ты хочешь от Украины? Зачем тебя поддерживать? Тебе нужны редкоземельные? Так давай покопаемся в Сибири".

Пристайко считает, что Киеву нужно изменить подход, поскольку сейчас Соединенные Штаты больше беспокоят не демократические ценности, а цена конкретного товара. В этом контексте "большая сделка" может оказаться роковой. Дипломат также упомянул, что США уже давили на Украину в вопросах ядерного разоружения, и опыт показывает, как быстро геополитические ценности могут быть отодвинуты на второй план.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о году относительно полезных ископаемых между Украиной и США, которая находится на стадии разработки. На следующей неделе украинская делегация посетит США для ее технических переговоров, Киев нанял для этого адвокатов.