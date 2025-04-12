Замело снегом и нет света. В Крыму бушует зимняя непогода (фото, видео)

Море затопило некоторые набережные

В Крыму бушует настоящая зимняя непогода, недавно накрывавшая северные регионы Украины. Южную часть полуострова засыпало снегом, кое-где затруднено движение транспорта.

Как отмечают местные каналы, зимняя метель накрыла Крым еще с пятницы, 11 апреля, однако уже к утру субботы непогода достигла своего пика. Коммунальные службы расчищают дороги, однако снежный накат и гололед не облегчают проезд по ним.

"Южный берег Крыма засыпало снегом. Работы по устранению последствий снегопада уже начались, и приоритетом является очистка дорог, ведущих к ключевым социальным объектам", — пишут местные паблики.

На фото и видео, которые уже появились в сети видно, что снега нападало в Крыму очень много, особенно учитывая весну. Кое-где дороги заметны так, что проехать невозможно, а из-за гололеда некоторые авто даже заносит.

Более того, набережные некоторых южных побережий Крыма пошли под воду. Оккупационные власти полуострова призывают местных не выходить без необходимости на улицы и не использовать транспорт.

К тому же в Бахчисарайском районе семь населенных пунктов остались без света из-за аварии. Вероятнее всего отключение связано с повреждением электрообъектов на юге РФ, в том числе на Ростовской АЭС.

"В связи с аварией остаются обесточенные 7 населенных пунктов Бахчисарайского района: Голубинка, Аромат, Соколиное, Поляна, Путиловка, Новополье, Богатое Ущелье. Устраняют повреждения в сети 10 кВ (высоковольтные линии)", — говорится в сообщении подконтрольной РФ администрации района.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе непогода наделала немало бед. Шквальный ветер срывал крыши с домов и валил деревья.