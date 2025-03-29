"Вэнс, где костюм?" Представитель Трампа разгневал украинцев новым заявлением и не только

Визит в Гренландию дал немало поводов для мемов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал очередное абсурдное заявление, всколыхнувшее сеть. По его словам, несмотря на все массированные обстрелы Украины, США удалось добиться "энергетического перемирия".

Об этом он заявил во время пресс-конференции на американской авиабазе "Питуфик" в Гренландии, передает Forbes. Не только тезисы Венса возмутили сеть, но и его внешний вид.

По мнению представителя администрации президента США Дональда Трампа, Штатам уже удалось добиться "невероятного прогресса" в перемирии между Украиной и Россией. Теперь возможность "реального мирного урегулирования" стала более четкой.

"Мы, очевидно, "имеем прекращение огня" по энергетической инфраструктуре. У нас "есть коммерческое прекращение огня" в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", — заявил Венс.

В то же время в Украине ежедневно раздаются взрывы и умирают гражданские. Только 28 марта в Днепре прогремело с десяток взрывов, было попадание в жилые застройки, а 29 марта россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу.

Именно поэтому украинцы не понимают, почему США уверены в "успешном действии энергетического перемирия". Некоторые пишут, что Трамп получает информацию от Москвы и наблюдает за войной именно через российские ресурсы.

Не обошли украинцы и наряд Венса в Гренландии, где он отказался от традиционного костюма. Кто-то писал, что вице-президент США начал подражать стилю президента Украины Владимира Зеленского, а кто-то, что он не имеет права одевать обычную одежду после шпилек в сторону одежды украинского лидера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп насмешил украинцев заявлением о "Шахедах".