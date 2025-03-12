Трамп не смог сконцентрироваться из-за носков Вэнса: курьез попал на видео

Носки вице-президента США не остались без внимания

Вице-президент США Джей Ди Вэнс надел носки с клевером во время встречи с премьером Ирландии Майклом Мартином. Президент Дональд Трамп тоже их оценил.

Соответствующей видеозаписью поделился telegram-канал Nexta. Как видно на кадрах, Трамп отвечал на вопросы журналистов об инфляции и росте цен в США, но затем внезапно перевел тему.

"Мне нравятся эти носки. Что с этими носками?", — сказал американский президент и добавил, что пытается оставаться сосредоточенным, но они его отвлекают.

В telegram-канале Harley Quinn сообщили, что такие же носки можно приобрести почти за 6 долларов (около 250 гривен).

Как известно, клевер-трехлистник является символом и зарегистрированной торговой маркой Ирландии. Изображение этого растения часто используют ирландские спортивные команды, государственные структуры, военные соединения и коммерческие предприятия.

Согласно легендам именно это растение использовал святой Патрик, чтобы объяснить населению острова одну из основных догм христианства о Святой Тройце.

Как сообщалось ранее, во время переговоров с Мартином Трамп сообщил, что его представитель уже отправился в Москву. По данным СМИ, речь идет о Стиве Уиткоффе, который должен передать российскому руководству информацию о результатах переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.