Патриарх Кирилл оправдал смертную казнь: как он это пояснил

Ранее он был против этой меры наказания

Глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что церковь не осуждает смертную казнь, возврат которой начали обсуждать в России. По его словам, Священное Писание допускает убийство.

Об этом он сказал на встрече с участниками российской программы "Время героев", пишут российские СМИ. Этот проект занимается профессиональной переподготовкой бывших участников войны против Украины в чиновники.

"Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону. Но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала", — заявил Кирилл.

По его словам, хотя убийство и считается крайней мерой, есть ситуации, когда человек "опаснейший для общества, и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать". Также Кирилл заявил, что Иисус Христос был "незаконно подвергнут смертной казни", но апостолы не стали выступать за ее запрет.

"Конечно, убийство человека в наказание за его преступления — это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь. Но в слове Божием есть такие слова: "Измите злаго от вас самех" (1 Кор. 5:13). То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит "убейте его", но "измите злаго от вас самех". Вот почему смертная казнь не осуждается в Священном Писании", — заявил он.

Стоит отметить, что в 2011 году патриарх Кирилл высказался против смертной казни. Он говорил, что церковь никогда не выступала против самой смертной казни — но выступала против ее применения.

Как известно, в РФ смертная казнь была де-факто отменена в 1996 году с введением моратория в рамках обязательств перед Советом Европы. При этом полностью законодательно она не отменена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что патриарх Кирилл пожелал Путину править до конца жизни. Также он сказал, что Путин должен принимать "судьбоносные и грозные решения".