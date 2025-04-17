Трамп толкает Европу и Китай в объятия друг друга, — СМИ

Пошлины Трампа создают неожиданный альянс между ЕС и Китаем

США своими торговыми ограничениями могут подтолкнуть Европу и Китай к сотрудничеству. Китай уже пытается наладить лучшие связи с европейскими странами.

Некоторые европейские лидеры также говорят о необходимости партнерства с Пекином. Об этом пишут ведущие мировые издания.

The Washington Post, например, сообщает, что Трамп в последнее время сильно давит на Европу: вмешивался в их выборы, хотел забрать Гренландию и ввел высокие пошлины на европейские товары. Из-за этого Европа может снять свои пошлины на китайские электромобили, чтобы сохранить с Китаем хорошие отношения. Китай, в свою очередь, готов меньше продавать в Европу, но больше вкладывать деньги в европейскую экономику и прекратить судебные тяжбы против европейских товаров.

Financial Times пишет, что Китай активно ищет дружбы с Европой из-за торговой войны с США. Китайские представители ездят в европейские столицы с предложениями, а китайские заводы думают, как перевести свои товары с американского рынка на европейский. Но в ЕС не хотят стать "свалкой" для товаров, которые китайцы не могут продать в США.

The Guardian отмечает, что европейцы все больше понимают: на США уже нельзя полагаться как на надежного партнера. Поэтому Европа хочет стать более самостоятельной и лучше сотрудничать с Китаем. Хотя китайский лидер Си Цзиньпин и руководит страной жестко, но сейчас он выглядит более предсказуемым, чем нестабильные США.

The Telegraph рассказывает, как Китай пытается улучшить свою репутацию благодаря торговой войне Трампа. Пекин хочет, чтобы его больше не считали "нарушителем правил" в мировой торговле, а видели как "островок стабильности" по сравнению с непредсказуемыми США. Некоторые страны ЕС уже готовы к такому сотрудничеству.

Немецкое издание Merkur предостерегает европейцев осторожничать. Оно считает, что Китай просто хочет "загрузить" Европу товарами, которые не может продать в США. По мнению издания, Поднебесная не является тем надежным партнером, которым себя показывает.

Вместо дружбы с Китаем газета советует ЕС использовать слабость Трампа для заключения выгодного соглашения с США. "Почему бы не убрать пошлины с обеих сторон?" – спрашивает издание. Ведь для борьбы с Китаем Трампу нужна Европа, равно как Европе нужна американская защита от России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто на самом деле посоветовал Трампу поднять пошлины до рекордных отметок. В отличие от многих экономистов он не считает тарифы вредными.