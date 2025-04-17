Маск построит "Золотой купол" для Трампа? Что известно о будущей противоракетной защите США

У США будет свой купол, только не железный, а золотой

Илон Маск может получить главную роль в создании "Золотого купола" для Дональда Трампа. Его компания SpaceX становится фаворитом в борьбе за участие в масштабном проекте противоракетной защиты США под названием "Золотой купол".

По информации шести источников, Маск сотрудничает с компанией Palantir и производителем беспилотников Anduril по разработке ключевых компонентов системы. Об этом сообщает Independent.

Проект начат по распоряжению президента США Дональда Трампа, который 27 января назвал потенциальную ракетную атаку "самой катастрофической угрозой для Соединенных Штатов". Система основана на принципах израильского "Железного купола" и направлена на создание надежного противоракетного щита.

По данным источников, план консорциума предусматривает запуск от 400 до 1000 спутников для обнаружения и отслеживания ракет, а также отдельный флот из 200 ударных спутников, оснащенных ракетами или лазерами для уничтожения вражеских объектов. SpaceX не будет участвовать в разработке оружия для спутников.

Особенностью предложения SpaceX является введение модели "службы за подпиской", когда правительство будет платить за доступ к технологиям, а не покупать систему. Этот подход может ускорить развертывание "Золотого купола", хотя некоторые представители Пентагона против такой идеи.

Предыдущие инженерные и проектные работы для спутниковой системы обнаружения ракет оцениваются в 6-10 миллиардов долларов.

Ранее Телеграф также сообщал, что обещал Трамп в своей предвыборной программе. Среди главных заявлений — положить конец войне в Украине и создать собственный "Железный купол".