Покончить с войной в Украине и создать собственный "Железный купол": что пообещал Трамп в выступлении на "митинге победы"

Планов у новоизбранного президента США очень много

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выступил на "митинге победы" на Capitol One Arena в Вашингтоне 19 января, где сделал ряд заявлений и дал ряд обещаний. В частности, он в очередной раз пообещал остановить войну в Украине, а также анонсировал массовые депортации мигрантов из США и заявил, что поручит создать американский аналог "Железного купола".

Выступление Трампа на стадионе транслировал американский телеканал Fox News. Выступая перед поклонниками на стадионе, он заявил, что прекратит войну в Украине и вернет стабильность и отвлечет Третью мировую.

"Я закончу войну в Украине, прекращу хаос на Ближнем Востоке и отвращу Третью мировую войну. И вы и не подозреваете, как близко мы к этому", — заявил он.

Какие еще обещания дал Дональд Трамп во время выступления:

Рассекретить материалы расследований касательно убийства 35-го президента Джона Кеннеди (застрелен снайпером в 1963 году), его брата, генерального прокурора США Роберта Кеннеди (застрелен палестинским террористом Серханом Али Серханом) и борца за права чернокожих, Мартина Лютера Кинга (убит выстрелом снайпера в 1968 году) – кстати, в этом году инаугурация Трампа приходится именно на день памяти Кинга.

(застрелен снайпером в 1963 году), его брата, генерального прокурора США (застрелен палестинским террористом Серханом Али Серханом) и борца за права чернокожих, (убит выстрелом снайпера в 1968 году) – кстати, в этом году инаугурация Трампа приходится именно на день памяти Кинга. Усилить противовоздушную оборону США. В частности, Трамп заявил, что даст приказ создать американский "Железный купол" по образцу израильского.

Устроить массовые депортации нелегальных мигрантов, чтобы американцы увидели "самую большую депортацию в истории Америки". Трамп на протяжении всей кампании активно эксплуатирует антимигрантскую риторику и неоднократно говорил, что в случае победы на выборах прикажет выслать за пределы США всех нелегалов, которые могли оставаться на американской территории во времена Джозефа Байдена .

. Заявил, что достижение прекращения огня между Израилем и проиранской палестинской террористической группировкой ХАМАС в Израиле – именно его заслуга, а не администрации Байдена.

Заявил, что "все дурацкие указы Байдена" будут отменены в течение суток.

Также анонсировал большое количество новых указов, которые "всем понравятся". Ранее стало известно, что в первый день президентства Трамп намерен подписать рекордное количество указов.

Напомним, что в понедельник, 20 января, в Вашингтоне пройдет инаугурация 47 президента США Дональда Трампа. После триумфальной победы на выборах республиканец во второй раз возвращается в Белый дом. "Телеграф" рассказывал, когда и где наблюдать за событием и что в программе.