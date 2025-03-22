В США будет "Железный купол"? Что известно об амбициозном плане Трампа

Будущие расходы Пентагона трудно спрогнозировать

США работают над созданием аналога противовоздушной оборонной системы "Золотой купол". Американский президент Дональд Трамп хочет усовершенствовать израильскую систему.

Как пишет CNN, ссылаясь на проинформированные источники, американский "Золотой купол" должен защищать всю территорию Штатов не только от угроз малой дальности.

В настоящее время Белый дом не будет жалеть средств на эту разработку и хочет сделать ее приоритетом Пентагона. Ведь наличие такой системы ПВО усилит влияние США на мировой арене и даст стране необходимую защиту.

""Золотой купол" — это попытка администрации Трампа ребрендинговать туманные планы по разработке системы противоракетной обороны, похожей на израильский "Железный купол"", — пишет издание.

Заметим, что "Железный купол" Израиля фактически защищает территорию небольшой площади от угроз малой дальности. В то же время, США хотят создать сверхсистему, которая будет защищать территорию всей страны еще и от дальнобойных и гиперзвуковых ракет. Такие амбициозные планы даже приблизительно не позволяют спрогнозировать будущие затраты на строительство, обслуживание и т.д.

"Железный купол" — передвижная всепогодная система противовоздушной обороны. Эта система способна перехватывать и уничтожать неуправляемые тактические ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км. Основное предназначение системы "Железный купол" — защита гражданского населения юга и севера Израиля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США могут ударить по Ирану. Трамп выдвинул жесткий ультиматум.