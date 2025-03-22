Маск заинтересовался секретными планами Пентагона: сотрудников теперь проверяют на полиграфе — СМИ

Глава Tesla и SpaceX требует наказать ответственных за утечку

Американский миллиардер Илон Маск посетил Пентагон, после чего в СМИ появилась информация о том, что он изучал там секретную информацию о возможной войне с Китаем. Теперь сотрудников министерства проверят на полиграфе.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что руководитель аппарата главы Пентагона Джо Каспер приказал провести расследование из-за "несанкционированного раскрытия информации".

Издание сообщает, что Маск лично приказал наказать виновных в распространении "злонамеренной ложной информации". Миллиардер посещал оборонное ведомство США в пятницу, как руководитель Департамента государственной эффективности. Сообщалось, что он провел там разговор с министром обороны Питом Хегсетом относительно сокращения расходов и внедрении инноваций.

Однако позже издание New York Times сообщило, что Маск должен был ознакомиться с секретными планами США на случай войны с Китаем. При этом там обеспокоены тем, что это может привести к утечке секретной информации, поскольку миллиардер имеет деловые интересы в этой стране. После этого Хегсет и президент Дональд Трамп отрицали то, что глава Tesla может получить доступ к подобным планам.

Сам Маск в своей соцсети X призвал к тому, что лица, распространившие эту информацию, должны предстать перед судом.

"Расследование начнется немедленно и завершится отчетом министру обороны. Отчет будет включать в себя полную запись несанкционированных утечек в Министерстве обороны и рекомендации по их предотвращению", — сообщили в Пентагоне.

Как известно, Маск в администрации Трампа руководит временным федеральным органом под названием "Департамент государственной эффективности" (DOGE). Это ведомство занимается сокращением бюджетных расходов и уже инициировало ряд противоречивых решений. Среди них ликвидация USAID — структуры, через которую финансировались многочисленные гуманитарные проекты по всему миру.