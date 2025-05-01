В Tesla думают уволить Маска. При чем здесь Трамп и кто может его заменить

Искусственный интеллект назвал три сильных кандидата

Вероятное смещение американского миллиардера Илона Маска с должности гендиректора Tesla вызывает немало вопросов. Однако это решение совет директоров принял из-за политической карьеры Маска, ведь он был руководителем Департамента эффективности правительства миллиардер (DOGE) и входит в администрацию президента США Дональда Трампа. Однако многих интересует: кто может заменить миллиардера и стать главой Tesla.

"Телеграф" решил выяснить этот вопрос и обратился к искусственному интеллекту Grok, который разработала компания xAI Маска. Этот ИИ создан в ответ на распространение ChatGPT-чата от компании OpenAI.

По данным Newsweek, в настоящее время совет директоров начал поиск нового генерального директора Tesla из-за значительного падения прибыли. Только за первый квартал 2025 года компания недополучила 71%. И даже несмотря на заверения Маска, что с мая 2025 года он уйдет с политик и поставит Tesla в приоритет, совет директоров продолжил поиск.

Известно, что Tesla ищет независимого нового директора, который смог бы не просто выйти из тени Маска, но и вернуть величие компании, значительно снизившейся после нового курса администрации Трампа. Существует немалая вероятность, что даже уход Маски из политики не изменит решения совета директоров.

Кто станет преемником Маска

По мнению ИИ, сейчас есть приблизительно три человека, которые потенциально могли бы возглавить компанию. Ведь Tesla ищет не просто гендиректора, а того, кто поможет компании вернуть свои доходы и задать тенденцию роста акций.

Одним из наиболее вероятных кандидатов является Том Чжу, которого называют вторым человеком в Tesla после Маска. Он топ-менеджер Tesla, с 2023 года занимающий должность старшего вице-президента. Играл ключевую роль в развитии компании в Китае. Свою работу в Tesla Чжу начал в команде SuperCharging, впоследствии возглавивший пост генерального директора Tesla в Китае. В 2024 году после назначения старшим вице-президентом по автомобильному направлению Tesla, он вернулся в Китай, чтобы снова развивать этот рынок. Именно благодаря своей преданности компании и уже приобретенному авторитету в Китае Чжу может стать преемником Маска.

Том Чжу

Вторым кандидатом ИИ назвал Мэри Барра – это первая в истории женщина, возглавившая один из трех крупнейших автопроизводителей США. Она глава совета директоров General Motors. Совету директоров Tesla может импонировать то, что Барра в свое время столкнулась с кризисной ситуацией в своей компании, где была вынуждена отозвать сотни автомобилей с рынка из-за брака. Однако General Motors пережила сложные времена и активно инвестирует в электроавтомобили.

Мэри Барра

Третьей вероятной преемницей маска может стать Лиза Су — американская бизнесмен, генеральный директор Advanced Micro Devices. Она смогла не просто спасти эту компанию от банкротства, но и сделать ее лидером на мировом рынке. В ходе работы Су капитализация AMD выросла с ~$3 млрд до более чем $200 млрд.

Лиза Су

Фактически, по мнению Grok, сложно сказать, кто именно в списке кандидатов на должность гендиректора Tesla и кого могут выбрать. Но если уж совет директоров примет решение сменить Маска на кого-то другого — это будет человек, у которого будет немало вызовов и сверхсложных задач. Именно поэтому будут искать того, кто не просто осилит это, а поднимет Tesla на ступеньку выше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "антикризисные" действия Маска по уменьшению расходов правительства привели к их увеличению.