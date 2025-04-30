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Двойник Илона Маска рассказал, как использует сходство с миллиардером (видео)

Автор
Елена Руденко
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Автор
Парень очень похож на Маска
Парень очень похож на Маска. Фото Колаж "Телеграфа"

Он не считает сравнение комплиментом

Илон Маск, американский миллиардер, попавший в свежую сотню самых влиятельных людей мира по версии Time, имеет двойника. 28-летний певец из Люксембурга Hugo One рассказал, что его регулярно принимают за основателя "SpaceX".

Как пишет New York Post, по словам певца, его часто останавливают в супермаркетах и барах, думая, что он Илон Маск. Однако он считает, что его сходство с самым богатым человеком мира – это "не комплимент".

"Я не воспринимаю это как комплимент, когда меня сравнивают с Илоном, потому что он не очень приятный человек. Он также совсем не хорош собой", — отметил певец.

Люди делают с ним селфи, воспринимая за Маска

Недавно Hugo One опубликовал в Instagram видео, где группа студентов делает с ним селфи. Они восклицали "Ты Илон Маск" и не могли поверить, когда певец объяснил, что они ошиблись.

Как певец использует это сходство

По словам мужчины, подобные случаи происходят примерно дважды в месяц. Хотя чрезмерное внимание его раздражает, он воспринимает это как возможность продвигать свои песни.

"Пока люди знают, что я не разделяю взглядов Илона или его убеждений, я не против", – сказал он.

Как рассказывал "Телеграф", недавно Маск возмутил сеть надписью в своем блокноте. Во время заседания кабинета министров президента США Дональда Трампа 10 апреля пользователи заметили написанные на листе слова "Совершенно секретно!!".

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#Двойник #Илон Маск #Відео