Внезапно: "антикризисные" действия Маска по уменьшению расходов правительства привели к их увеличению

В DOGE ранее сообщили о якобы уменьшении расходов на 150 млрд долларов, но оказалось, что реальные расходы перекрыли эту сумму

За первые месяцы пребывания Дональда Трампа в должности президента США расходы федерального правительства значительно возросли, несмотря на все усилия сформированного Трампом "Департамента по эффективности правительства" (DOGE) во главе с Илоном Маском, который пытался "сократить расходную часть" американского бюджета, делая это очень сомнительными способами. Рост федеральных расходов правительства США составил более 154 млрд долларов – огромную цифру.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, проанализировавшее подборку ежедневных финансовых отчетов Министерства финансов США. В частности, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда президентом еще был Джозеф Байден, рост расходов составил 154 млрд долларов.

При этом в DOGE ранее с помпой сообщили о якобы уменьшении бюджетных расходов на 150 млрд долларов. Достичь этого, по версии учреждения Маска, удалось благодаря активному сокращению государственных контрактов, государственных работников и прекращению десятков правительственных программ. Однако реальные цифры показали, что рост прочих расходов перекрыл эти сокращения, а действия департамента миллиардера нанесли большой финансовый и репутационный ущерб Соединенным Штатам.

При этом повышение налоговых поступлений и таможенных пошлин, на которые возлагаются большие надежды в Белом доме, не способно покрыть увеличение федеральных расходов. Таким образом, баланс федерального бюджета остается под давлением значительно большим, чем было ранее, финансовый эффект "мер экономии по Маску" не ощутим, а проблем создано достаточно много.

Ранее мы рассказали об отце Илоне Маске – Эрроле, который недавно опозорился из-за любви к Путину и является одной из самых противоречивых фигур в семье известного бизнесмена. Относительно матери Маска, Мэй, известно, что у нее тоже была нелегкая жизнь – в частности, муж ее избивал, а сын-миллиардер выгонял спать в гараж.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что Маск устроил разборки с советником Трампа Питером Наварро и наградил его оскорбительным диагнозом. Впрочем, в Белом доме сделали вид, что все хорошо, прокомментировав конфликт Маска и Наварро фразой "Мальчики есть мальчики". С другой стороны, СМИ отмечают, что время Маска возле Трампа может закончиться: так, сам президент недавно предположил, что с Маском придется скоро расстаться, а окружение Трампа всеми силами пытается свалить миллиардера, поскольку ощущает от него угрозу.