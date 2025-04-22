Из-за Маска Мелания несчастлива с Трампом? СМИ обратили внимание на важную деталь

Первую леди США заметили не в настроении на праздничном мероприятии

Мелания Трамп во время второй президентской каденции своего мужа, Дональда Трампа, выходит на публику только тогда, когда этого требует ситуация. Так она сосредоточена на развитии собственных проектов. Однако на Пасху первая леди пришла с президентом на праздничную ярмарку возле Белого дома.

Американский таблоид Nicki Swift пишет, что Мелания появилась на праздничном мероприятии недовольной. Она почти не улыбалась и вела себя довольно отстраненно. Хотя первая леди шла с Трампом, держась за руки, на ее лице не было радости.

Мелания и Дональд Трамп на пасхальной ярмарке, фото Getty Images

В 2016 году во время первой каденции Трампа, Мелания рассказывала, что они с Дональдом не ссорятся. Предполагается, что во время второго президентского срока Дональда все могло измениться, поскольку женщина выглядела очень сдержанно на Пасху.

Мелания Трамп выглядела недовольной на Пасху, фото Getty Images

Издание пишет, что возможно, Мелания нуждается в своих друзьях, поскольку ее муж часто проводит время со своим старшим советником, основателем SpaceX и Tesla, Илоном Маском. Есть вероятность, что у первой леди нет близких друзей, с которыми она могла бы поделиться своими проблемами.

"Доверенные люди, с которыми она может общаться и рассказывать о своих семейных проблемах, могут быть той поддержкой, которая ей нужна. Отсутствие у нее друзей — лишь одна из странных вещей Мелании, которые все игнорируют", — пишет Nicki Swift.

Мелания Трамп, вероятно, не имеет близких друзей, фото Getty Images

В настоящее время Мелания работает над документальной лентой для Amazon Prime Video. Ее снимает известный голливудский режиссер Бретт Рэтнер. Пока неизвестно, когда выйдет фильм.

Ранее "Телеграф" рассказывал о предположении искусственного интеллекта о возможном разводе Дональда и Мелании Трамп. Есть три варианта развития событий.