После убийства мужчина скрывался от копов 23 года: как его поймали

Лесли Прир была убита в 2001 году в своем доме

18 июня 2024 года Юджин Глигор, 45-летний житель Вашингтона, признался в убийстве Лесли Прир, совершенном в 2001 году в ее доме в штате Мэриленд. Это стало результатом многолетнего расследования, возобновившегося в прошлом году после того, как новые методы ДНК-анализа помогли полиции установить его причастность к преступлению.

Как сообщает "DMV", в начале расследования были найдены образцы ДНК с поличным, которые указали на Юджина в качестве возможного подозреваемого.

Юджин Глигор. Фото: полиция округа Монтгомери

Однако подтверждение его причастности стало возможным только после того, как полиция получила ДНК Глигора в аэропорту Даллеса, когда он возвращался из Лондона. Во время таможенного досмотра он случайно оставил образец, что позволило сравнить его с материалами дела.

Лесли Прир была убита 2 мая 2001 года в своем доме – ее тело нашли с признаками удушения и травм головы. На теле погибшей была ДНК неизвестного мужчины, что позже указало на Глигора.

Лесли Прир. Фото: полиция округа Монтгомери

Юджин работал в сфере обслуживания клиентов и, вероятно, не ожидал, что расследование преступления снова приведет полицию к нему. Он признал себя виновным в непреднамеренном убийстве, что позволило избежать продолжительного судебного процесса. По этому обвинению ему грозит до 30 лет заключения.

Судебный процесс был запланирован на октябрь 2024, но поскольку подозреваемый согласился на соглашение с прокуратурой, это привело к уменьшению наказания. Приговор будет оглашен 28 августа.

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