Після вбивства чоловік ховався від копів 23 роки: як його спіймали

Леслі Прір була вбита у 2001 році у своєму будинку

18 червня 2024 року Юджин Глігор, 45-річний мешканець Вашингтона, зізнався у вбивстві Леслі Прір, скоєному в 2001 році в її будинку в штаті Меріленд. Це стало результатом багаторічного розслідування, яке відновилося минулого року після того, як нові методи ДНК-аналізу допомогли поліції встановити його причетність до злочину.

Як повідомляє "DMV", на початку розслідування були знайдені зразки ДНК на місці злочину, які вказали на Юджина як можливого підозрюваного.

Юджин Глігор. Фото: поліція округу Монтгомері

Проте підтвердження його причетності стало можливим лише після того, як поліція отримала ДНК Глігора в аеропорту Даллеса, коли він повертався з Лондона. Під час митного огляду він випадково залишив зразок, що дозволило порівняти його з матеріалами справи.

Леслі Прір була вбита 2 травня 2001 року у своєму будинку — її тіло знайшли з ознаками удушення та травм голови. На тілі загиблої було ДНК невідомого чоловіка, що пізніше вказало на Глігора.

Леслі Прір. Фото: поліція округу Монтгомері

Юджин працював у сфері обслуговування клієнтів і, ймовірно, не очікував, що розслідування давнього злочину знову приведе поліцію до нього. Він визнав себе винним у ненавмисному вбивстві, що дозволило уникнути тривалого судового процесу. За цим звинуваченням йому загрожує до 30 років ув’язнення.

Судовий процес був запланований на жовтень 2024 року, але оскільки підозрюваний погодився на угоду з прокуратурою, це призвело до зменшення покарання. Вирок буде оголошено 28 серпня.

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