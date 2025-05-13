На Байдена чекав інвалідний візок? Що відомо про справжній стан його здоров'я перед виборами

Раніше його проблем зі здоров'ям не визнавали публічно

Стан здоров'я Джо Байдена погіршився настільки, що його радники розглядали можливість використання інвалідного візка у випадку переобрання на другий термін.

Про це йдеться у новій книзі Джейка Таппера з CNN та Алекса Томпсона з Axios, яка вийде друком 20 травня. Книга "Первородний гріх: занепад президента Байдена, його приховування та його катастрофічний вибір знову балотуватися" базується на розмовах з понад 200 особами, переважно представниками Демократичної партії, пише Axios.

Особливе занепокоєння помічників тодішнього президента викликав його фізичний стан, зокрема, дегенерація хребта. На другий термін Байден балотувався у віці 81 року.

"Фізичне погіршення стану Байдена, яке найбільше проявлялося в його невпевненій ході, стало настільки серйозним, що велися внутрішні дискусії щодо пересадки президента на інвалідний візок, але вони не могли цього зробити до закінчення виборів", – зазначають автори книги.

Радники Байдена вирішили, що політично неприйнятно використовувати інвалідний візок під час виборчої кампанії. За словами авторів, лікар президента Кевін О'Коннор приватно попереджав, що через вік Байдена сильне падіння могло б призвести до необхідності використання інвалідного крісла.

Побоювання щодо можливого падіння посилилися після того, як Байден спіткнувся об мішок з піском у Військово-повітряній академії у червні 2023 року. Після цього випадку команда запровадила додаткові заходи безпеки: коротші пішохідні доріжки, поручні для сходів на сцену, частіше використання кросівок та детальніші інструкції перед публічними заходами.

О'Коннор неодноразово попереджав, що президентство негативно впливає на здоров'я Байдена. Лікар часто просив політичних працівників виділити більше часу для відпочинку в розкладі президента. Іноді він навіть жартував, що співробітники Байдена намагаються його вбити, тоді як сам лікар намагається зберегти йому життя.

Протягом 2024 року помічники Байдена пояснювали журналістам, що невпевнена хода президента є наслідком перелому стопи, отриманого в листопаді 2020 року. Однак ця версія суперечила офіційним медичним звітам О'Коннора, який підтвердив повне загоєння переломів після 10-тижневого носіння спеціального взуття. У своїх звітах лікар здебільшого пояснював зміни в ході президента "значним артритом хребта".

Незважаючи на ознаки фізичного та психічного погіршення стану, Байден, його родина та високопосадовці Білого дому продовжували кампанію з переобрання. Проте після невдалих дебатів проти Дональда Трампа лідери демократів почали наполягати на відмові від участі у виборах.

Через три тижні після дебатів Байден зняв свою кандидатуру та підтримав віцепрезидентку Гарріс як нову кандидатку від Демократичної партії.

Також раніше "Телеграф" писав, що Байден опублікував сімейне фото на Великдень і потрапив під хейт: у мережі помітили дива. З моменту публікації на 46-го президента США обрушився цілий шквал критики.