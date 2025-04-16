Байден выступил с громкой речью о Трампе: как он выглядит сейчас (фото)

Речь продолжалась почти пол часа

Бывший президент США Джо Байден, 15 апреля 2025 года, впервые выступил на публике после ухода с должности, явившись на конференции, организованной адвокатами, советниками и представителями лиц с инвалидностью (ACRD) в Чикаго, штат Иллинойс. В своем выступлении Байден подверг резкой критике своего политического оппонента, Дональда Трампа, за его политику по социальному обеспечению и правам людей с инвалидностью.

"Телеграф" рассказывает, как выглядел 82-летний Джо Байден на конференции. Он появился на сцене в элегантном темно-синем костюме, с аккуратно уложенными седыми волосами.

Несмотря на возраст, он выглядел бодрым и уверенным, активно жестикулируя во время речи, которая длилась почти 30 минут. "Когда я был сенатором, 400 лет назад…" – так он начал свою речь, шутя о своем возрасте.

Фото: Getty Images. Байден на конференции в Чикаго

Фото: Getty Images

После завершения президентского срока Байден вел довольно закрытый образ жизни, проводя большую часть времени в Делавере и редко появляясь на публике. Как сообщалось ранее, он проводит много времени с семьей, внуками. Сейчас занимается благотворительностью и пишет мемуары.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Также не забывает о спорте и физической активности – он любит плавать и играть в гольф. А еще читает много книг, особенно о политике и истории.

Напоминаем, что выступление на конференции ACRD стало первым публичным мероприятием Байдена после его появления 24 марта 2025 года, когда он вместе с женой Джилл посетил театральную постановку "Отелло" на Бродвее. Тогда супруги Байденов провели романтический вечер в Нью-Йорке, завершив его на крыше небоскреба. Джилл поразила публику элегантным бирюзовым платьем, а Джо избрал классический смокинг, демонстрируя сдержанную изысканность.