"Продавцы воздуха": почему Трамп и Путин нужны друг другу, объяснил дипломат

Американский президент никогда не полюбит Украину, но ей это и не нужно

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин нужны друг другу, так как оба занимаются "продажей воздуха". Однако у Украины есть шанс повлиять на ситуацию, хотя мнение главы Белого дома она вряд ли сможет изменить.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в своем YouTube-канале. По его словам, Трамп был и остается предпринимателем, а Путин еще со времен работы на спецслужбы умел "искать ключи" к людям.

"Мы видим, что для него вовсе не политика, не глобальные процессы имеют значение, а только прибыль при этом иногда даже мнимая. И Путин это отлично понимает. Поэтому когда он общается с Трампом, он засыпает его абсолютно нереалистичными предложениями", — сказал дипломат.

Сюда входят предложения о совместной разработке Арктики, залежей полезных ископаемых и контроле над Северным морским путем. Огрызко подчеркивает, что все эти проекты требуют сотен миллиардов долларов инвестиций и долгих лет работы.

Дипломат отмечает, что Путин продает Трампу туманные перспективы, поскольку ведение бизнеса в России является "русской рулеткой". Трамп же пытается продать все то же, но своим избирателям.

"Трампу нужен Путин для того, чтобы купить "воздух", а Путин использует Трампа, чтобы продать ему этот "воздух". И оба выходят в победителях. Один использует все эти вещи для того, чтобы продолжать войну и избегать санкций, а другой будет рассказывать своим американцам, что я для вас сделал невозможно, невиданное. Я заключил лучшее соглашение, которое только было в мире. И то и другое махровый популизм", — сказал Огрызко.

При этом экс-глава МИД отметил, что Украине необходимо заручаться связями с ВПК США, поскольку это многомиллиардная индустрия. Кроме того, он отметил, что большинство американцев все еще симпатизируют Украине и считают, что ей необходимо оказывать поддержку. Это также сказывается на поддержке со стороны законодателей, как среди демократов, так и среди республиканцев.

"Трамп никогда не будет любить Украину. Давайте мы возьмем это как аксиому, которая никуда не денется. Но нам и не нужна любовь. Нам нужно, чтобы Трамп перестал любить Россию. И именно поэтому Россия в конечном счете снова станет маленькой", — сказал Огрызко.

Как сообщалось ранее, бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что есть вероятность того, что Трамп и Путин объединят усилия по давлению на Украину.