"Броманс" Трампа и Маска, похоже, все. Маск жеско раскритиковал президента, в чем причина (фото)

Маск разочарован политикой Трампа

Дружба президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, который теряет рекордные суммы из-за политики американского лидера, похоже, закончилась. Бизнесмен раскритиковал Белый дом за то, что тот "подрывает" его авторитет и обращается с DOGE как с "мальчиками для битья".

Об этом пишет Daily Mail. Генеральный директор Tesla пообщался с прессой перед запуском космического корабля SpaceX Starship в стратосферу и рассказал о том, как Трамп выдвинул огромный законопроект о расходах на сумму 3,8 триллиона долларов.

"Он подрывает работу, которую делает команда DOGE. Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не уменьшает его", — сказал Маск CBS.

Справка: Илон Маск, который являлся руководителем Департамента эффективности правительства (DOGE). Организация была учреждена указом президента Дональда Трампа 20 января 2025 года с заявленной целью модернизации федеральных технологий и программного обеспечения для максимального повышения эффективности и результативности государственного управления

Как подметили журналисты, Маск даже перестал носить свою кепку MAGA (американский политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом). Он сменил её на футболку "Occupy Mars" и продолжил перед СМИ осуждать обращение с ним и его приспешниками DOGE.

Маск в кепке MAGA. Фото: Getty

"DOGE просто становится мальчиком для битья во всем. Что-то плохое могло произойти где угодно, и нас бы в этом обвинили, даже если бы мы не имели к этому никакого отношения", — сказал он Washington Post.

Издание напоминает, что помогая Трампу победить на выборах 2024 года с помощью финансовых пожертвований и хвалебных речей, Маск заслужил звание "первого приятеля" в Белом доме. В течение первых нескольких месяцев второго срока Трампа Маск был везде — "лично инструктировал Трампа, потрошил федеральные департаменты и даже брал своего сына X с собой на важные встречи в Овальном кабинете".

Их отношения с Трампом даже часто называли "бромансом" (Термин, обозначающий крепкие, несексуальные дружеские отношения между двумя или более мужчинами. Эти отношения характеризуются высокой степенью эмоциональной близости, взаимопонимания и доверия, что часто сравнивается с братскими отношениями).

Теперь же, когда выставочные залы Tesla по всей стране стали эпицентрами ожесточенных протестов, цены на акции резко упали, и появились сообщения о том, что совет директоров серьезно рассматривает возможность замены Маска, миллиардер заявил:

"Я думаю, что, вероятно, я действительно потратил слишком много времени на политику. Не то чтобы я ушел из компаний. Просто относительное распределение времени, вероятно, было немного завышено со стороны правительства, и я значительно сократил его в последние недели", — признал Маск в отдельном интервью ARS Technica.

Маск немного сильнее повернул нож, открыто раскритиковав "Большой, прекрасный законопроект" Трампа.

"Я думаю, что законопроект может быть большим или красивым, но я не знаю, может ли он быть и тем, и другим", — сказал он. "Мое личное мнение".

Как пишет СМИ, "Большой красивый законопроект" призван стать всеобъемлющим законодательным актом, который позволит Трампу двигаться вперед по большей части его повестки дня, с политикой, варьирующейся от снижения налогов до иммиграции.

Документ предусматривает значительное увеличение расходов, против которого Республиканская партия боролась в последние годы, включая повышение лимита долга более чем на 4 триллиона долларов в течение следующих двух лет. Основной момент пакета — сокращение расходов на программу Medicaid почти на 800 миллиардов долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что брат Илона Маска раскритиковал тарифную политику Трампа.