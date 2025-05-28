"Броманс" Трампа та Маска, схоже, все. Маск жорстоко розкритикував президента, у чому причина (фото)

Маск розчарований політикою Трампа

Дружба президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска, який втрачає рекордні суми через політику американського лідера, схоже, закінчилася. Бізнесмен розкритикував Білий дім за те, що той "підриває" його авторитет і поводиться з DOGE як із "хлопчиками для биття".

Про це пише Daily Mail. Генеральний директор Tesla поспілкувався з пресою перед запуском космічного корабля SpaceX Starship у стратосферу та розповів про те, як Трамп висунув величезний законопроєкт про витрати на суму 3,8 трильйона доларів.

"Він підриває роботу, яку виконує команда DOGE. Чесно кажучи, я був розчарований, побачивши величезний законопроєкт про витрати, який збільшує дефіцит бюджету, а не зменшує його", — сказав Маск CBS.

Довідка: Ілон Маск, який був керівником Департаменту ефективності уряду (DOGE), Організація була заснована указом президента Дональда Трампа 20 січня 2025 року з заявленою метою модернізації федеральних технологій та програмного забезпечення для максимального підвищення ефективності та результативності державного управління.

Як зауважили журналісти, Маск навіть перестав носити свою кепку MAGA (американське політичне гасло, популяризоване Дональдом Трампом). Він змінив її на футболку "Occupy Mars" і продовжив перед ЗМІ засуджувати поводження з ним та його поплічниками DOGE.

Маск у кепці MAGA. Фото: Getty

"DOGE просто стає хлопчиком для биття у всьому. Щось погане могло статися будь-де, і нас би в цьому звинуватили, навіть якби ми не мали до цього жодного відношення", — сказав він Washington Post.

Видання нагадує, що допомагаючи Трампу перемогти на виборах 2024 року за допомогою фінансових пожертв та хвалебних промов, Маск заслужив звання "першого приятеля" у Білому домі. Протягом перших кількох місяців другого терміну Трампа Маск був скрізь — "особисто інструктував Трампа, потрошив федеральні департаменти і навіть брав свого сина X із собою на важливі зустрічі в Овальному кабінеті".

Їхні стосунки з Трампом навіть часто називали "бромансом" (термін, що позначає міцні, несексуальні дружні відносини між двома або більше чоловіками. Ці відносини характеризуються високим ступенем емоційної близькості, взаєморозуміння та довіри, що часто порівнюється з братніми відносинами).

Тепер, коли виставкові зали Tesla по всій країні стали епіцентрами запеклих протестів, ціни на акції різко впали, і з’явилися повідомлення про те, що рада директорів серйозно розглядає можливість заміни Маска, мільярдер заявив:

"Я думаю, що, ймовірно, я дійсно витратив надто багато часу на політику. Не те щоб я пішов з компаній. Просто відносний розподіл часу, ймовірно, був трохи завищений з боку уряду, і я значно скоротив його в останні тижні", — визнав Маск в окремому інтерв’ю ARS Technica.

Маск трохи сильніше повернув ніж, відкрито розкритикувавши "Великий, чудовий законопроєкт" Трампа.

"Я думаю, що законопроєкт може бути більшим або красивим, але я не знаю, чи може він бути і тим, і іншим", — сказав він. "Моя особиста думка".

Як пише ЗМІ, "Великий красивий законопроєкт" покликаний стати всеосяжним законодавчим актом, який дозволить Трампу рухатися вперед здебільшого його порядку денного, з політикою, що варіюється від зниження податків до імміграції.

Документ передбачає значне збільшення витрат, проти якого Республіканська партія боролася останніми роками, включаючи підвищення ліміту боргу більш ніж на 4 трильйони доларів протягом наступних двох років. Основний момент пакету – скорочення витрат на програму Medicaid майже на 800 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що брат Ілона Маска розкритикував тарифну політику Трампа.