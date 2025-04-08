Хакеры объявили войну Илону Маску и обещают атаки на его сайты

Хакеры обещают сломать все проекты Маска до конца апреля

Хакеры из группы "DonRoad Team" пообещали атаковать все сайты Илона Маска в течение апреля. Они уже начали свою "операцию" и принялись за ресурсы, связанные с бизнесменом.

Атаки могут затронуть социальную сеть X, компании SpaceX, Tesla и другие проекты Маска. Об этом сообщает издание Metro.

В Telegram хакеры заявили, что начали "приостанавливать" работу сайтов Маска из-за его роли в правительстве США, хотя впоследствии это сообщение было удалено. Есть основания полагать, что именно "DonRoad Team" стояла за мартовской кибератакой на социальную сеть X, когда пользователи не могли получить доступ к платформе. Тогда Илон Маск заявил, что его ресурсы "атакуют каждый день" и что IP-адреса атакующих происходили из "украинской зоны".

Ранее группа "DonRoad Team" уже атаковала ресурсы, связанные с президентом США Дональдом Трампом. В феврале был сломан сайт Департамента по вопросам правительственной эффективности, который возглавляет Маск, с надписью "это шутка сайта.gov" и "ЭТИ ЭКСПЕРТЫ ОСТАВИЛИ СВОЮ БАЗУ ДАННЫХ ОТКРЫТОЙ".

Параллельно с кибератаками по всему миру прошли массовые протесты "Hands Off!" против Маска и Трампа. Их организовали более 150 разных групп, среди которых правозащитные организации, профсоюзы и активисты. Протестующие обвиняли Маска и Трампа в наступлении на правительство, экономику и основные права граждан.

Организаторы акций протеста провели демонстрации во всех 50 штатах США, в том числе на Национальной аллее в Вашингтоне и у зданий законодательных органов штатов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что отец Маска раскрыл секрет сына, почему он разлюбил Украину. Это вроде бы не из-за деловых интересов.