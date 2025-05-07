Подавлял ее амбиции и заставлял перекрашиваться в блондинку: как выглядит первая жена Илона Маска

В браке с первой женой Маск прожил 8 лет

Американский миллиардер Илон Маск, который отправлял свою маму спать в гараж, был официально трижды женат. Первой его большой любовью стала Джастин Уилсон, которая родила ему пятерых детей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит первая жена одиозного миллиардера и где они познакомились. Мы узнали некоторые детали их семейной жизни и причины скандального развода.

Джастин Маск — что известно о первой жене Илона Маска

Свою первую жену американский бизнесмен встретил в студенческие годы, когда учился в канадском Королевском университете. Джастин Уилсон сразу привлекла его внимание, хотя девушка поначалу не принимала ухаживания Илона, ведь была сильно увлечена учебой и готовилась к экзаменам. Но будущий предприниматель проявил настойчивость и вскоре завоевал ее сердце. Об этом Джастин рассказала в своем эссе для издания Marie Claire, которое называется "I Was a Starter Wife: Inside America's Messiest Divorce" ("Я была первой женой: за кулисами самого скандального развода в Америке").

Илон Маск и Джастин в молодости

Свадьбу пара сыграла в 2000 году и на тот момент Илон Маск был уже состоятельным мужчиной. Илону удалось продать первый стартап Zip2, созданный вместе с братом, и заработать капитал, за который он приобрел себе дом, спортивную машину и даже самолет.

Американский предприниматель начинает активно развивать карьеру, создавать новые проекты, которые имеют на рынке большой успех. А Джастина, которая мечтала стать писательницей, превратилась в домохозяйку. Илон не поддерживал литературные амбиции своей жены и хотел, чтобы она занималась исключительно созданием домашнего очага.

Джастин Маск

По словам Джастин, в браке миллиардер стремился к тотальному контролю и доминированию, подавлял ее мнение и стремление заниматься любимым делом. В их отношениях не было места равноправию.

Через два года после свадьбы Джастин родила первенца, которого они назвали Невада, но сын умер от синдрома внезапной детской смерти спустя десять недель. Для женщины стало большим ударом, а вот Илон Маск решил эмоционально отстраниться от трагедии, будто потеря сына его лично не касалась.

Джастин Маск родила Маску пятерых детей

При этом Илон настаивал на наследниках, поэтому в результате ЭКО в 2004 году у супругов родились разнояйцевые близнецы — Гриффин и Вивиан, а в 2006 году Джастин подарила Маску тройню — мальчиков-близнецов Дамиана, Саксона и Кая.

Почему Маск развелся с первой женой Джастин Уилсон

Первый брак американского миллиардера продлился 8 лет и закончился скандальным разводом. По словам Джастин, она постоянно чувствовала себя "трофейной" женой, которая должна выполнять определенные обязанности. Но ей не хотелось быть "идеальной", как того требовал Маск, потому что Джастин не любила посещать светские приемы, не любила ботокс и прочие косметические процедуры, чтобы выглядеть лучше.

Илон Маск прожил в браке с Джастин 8 лет

Из-за этого Илон Маск сравнивал ее с другими женщинами, в частности актрисой Талулой Райли, с которой закрутил роман после развода. Еще миллиардер заставлял жену постоянно перекрашиваться в блондинку, принижал ее и обвинял в излишней прокрастинации.

Пропасть между ними становилась все больше и Джастин пыталась сохранить брак и даже записала их к психотерапевту. Но Илон Маск не хотел равноправия в браке и поставил жене ультиматум: либо все продолжается ка раньше, либо он подает на развод. И Джастин решила уйти, поскольку не хотела превращаться в домохозяйку.

Как выглядит первая жена Илона Маска

Но перед замужеством она подписала соглашение, которое фактически ограничивало ее права на совместно нажитое имущество. Джастин владела только домом, который перешел в ее собственность после рождения ребенка. Из-за финансовых и других аспектов разойтись по-тихому паре не удалось.

Сейчас первая жена Илона Маска ведет закрытый образ жизни. На пятерых детей супруги имеют равные права. Женщина выпустила несколько современных романов в жанре фэнтези.

"Я была для него женой-стартапом. Но я ни о чем не жалею, у меня есть пятеро детей и мои книги", — отметила Джастин.

Джастин ведет закрытый образ жизни

"Телеграф" писал ранее, чем известен отец Илона Маска Эррол. Семейные драмы Маск не раз становились причинами обсуждений в СМИ.