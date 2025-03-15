Микрофон "дал пощечину" Трампу — курьезный момент попал на видео

Он быстро сориентировался

Дональд Трамп попал в курьезный момент во время разговора с журналистами — одна из них случайно задела его лицо микрофоном. Президент США продемонстрировал неплохую выдержку и даже попытался подшутить.

Курьезное видео опубликовал Telegram-канал "Трамп українською". Инцидент снят с близкого расстояния, так что можно рассмотреть все эмоции Трампа. Неожиданный "удар" микрофоном его удивил, но политик быстро овладел собой. Все произошло на аэродроме военной базы, где президент общался с прессой.

Некоторое время он молчал, строго взглянув на держащую микрофон журналистку. Затем Трамп высказался по поводу инцидента.

"Она (журналистка, — ред.) только что стала сенсацией. Вы видели это?", — сказал он.

Опубликовано также видео происходящего за секунды до инцидента. На нем видно, что "ударивший" в лицо Трампа микрофон был на длинном штативе, именно это, вероятно, и стало причиной ЧП.

"Чтобы в следующий раз так сильно не ошибался, а то за "24 часа…", "После этого ужаса акции мировых компаний пойдут вверх или вниз?", "Плохой знак. На Януковича когда-то венок упал и чем он закончил? Как бы Майдан в Америке ни произошел", — иронизируют в сети.

Как рассказывал "Телеграф", Трамп странно ответил на вопрос, почему не "завершил войну за 24 часа", как неоднократно обещал до того, как стал президентом. Он заявил, что в этих его словах был "небольшой сарказм". Он добавил, что "достаточно хорошо" знает Путина и тот "согласится на перемирие".