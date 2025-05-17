Основала компанию и воспитала троих детей: что известно о маме Кейт Миддлтон

С Майклом Миддлтоном, отцом принцессы Уэльской, она в браке уже более 45 лет

Эта женщина – не королева, но благодаря ей выросла будущая королева. Кэрол Миддлтон, мама принцессы Уэльской Кейт Миддлтон прошла путь от стюардессы к бизнесвумен. Кстати, Кэтрин долго оскорбляли из-за профессии мамы. С отцом жены принца Уильяма она уже более 45 лет в браке.

Кэрол Миддлтон также мама троих детей. "Телеграф" решил выяснить, что известно о маме Кейт Миддлтон.

Что известно о маме Кейт Миддлтон

Кэрол Миддлтон родилась 31 января 1955 года в Перивейле, Лондон. Ее родители были простыми людьми: отец работал строителем, а мама – в ювелирном магазине. Однако Кэрол всегда хотела обеспечить себе лучшую жизнь.

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Ее карьера началась с работы секретарем. Позже она стала стюардессой в British Airways. Там она и познакомилась с будущим мужем, Майклом Миддлтоном, который тогда работал авиадиспетчером. Они женились в 1980 году.

Учреждение собственной компании

Когда Кейт было 5 лет, Кэрол искала украшения ко дню рождения дочери. Она заметила, что детских товаров, которые ей нравятся, нет. Именно это и побудило ее создать компанию Party Pieces, занимавшуюся организацией детских вечеринок. Сначала Кэрол управляла бизнесом дома, за кухонным столом, а впоследствии Майкл ушел с работы авиадиспетчера и стали развивать бизнес. Позже у компании уже появилось 12 сотрудников.

Фото: Getty Images

Кэрол и Майкл воспитали троих детей: Кэтрин, Пиппу и Джеймса. Они пытались обеспечить детям лучшее образование. В частности, Кейт училась в Сент-Эндрюсском университете, где и познакомилась с принцем Уильямом.

Фото: Getty Images

В 2024 году стало известно, что родители Кейт Миддлтон набрались долгов из-за продаж компании Party Pieces. Об этом пишет Times. В 2023 году бизнес решили продать из-за большого количества долгов. Миддлтоны остались должны 260 000 фунтов стерлингов Interpath за надзор за неплатежеспособностью их компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас живут Кейт Миддлтон и принц Уильям. Их дом выглядит совсем не по-королевски.