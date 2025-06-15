Стрельба, драки и стычки с полицией. Как прошли протесты в США в день рождения Трампа (фото, видео)
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Люди приходили на акции протеста с плакатами, на которых было написано "Нет королям"
В разных городах Соединенных Штатов Америки состоялись массовые протесты против политики президента Дональда Трампа. Демонстрации начались 14 июня, в день 79-летия американского лидера и военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия Армии США.
Митинги проводились под лозунгом "Никаких королей" — против "авторитаризма, политики миллиардеров и милитаризации демократии". Изначально планировалось проведение порядка 2 тысяч демонстраций по стране, сообщает Reuters.
Тем временем сам Дональд Трамп выступал с предупреждением, что любые протесты во время парада встретят с "очень большой силой". Стоит отметить, что демонстрации продолжаются и на следующий день, 15 июня, и уже известно о пострадавших.
15 июня
07:00 В центре Лос-Анджелесе полиция начинает разгон митингующих, которые все еще находятся на месте.
06:30 В Портленде, штат Орегон, у здания Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) произошли беспорядки на фоне протестов.
06:00 В Солт-Лейк-Сити во время демонстрации один человека получил ранения в результате стрельбы.
По информации правоохранителей, пострадавшего доставили в больницу с травмами, угрожающими жизни. Полиция взяла под стражу одного человека, которое подозревают в преступлении.
04:00 На митинге "Без королей" в Калпепере, штат Вирджиния мужчина въехал на своем автомобиле в толпу. Как выяснилось, 21-летний Джозеф Чеклик специально ускорил свой автомобиль и въехал в расходящуюся толпу. По меньшей мере он сбил одного человека.
Сейчас водитель находится под стражей без права внесения залога в тюрьме округа Калпепер.
03:30 Протестующие собрались возле места, где был военный парад в Вашингтоне. "Антитрамповские" пришли с плакатами, на которых написано "Нет королям" и "Нет фашистским США".
В целом, протесты проходили мирно, однако были некоторые столкновения американских протестующих со сторонниками американского президента.
03:00 В Лон-Анджелесе полиция пытается оттеснить протестующих с митинга. При этом правоохранители используют устройства, выпускающие газ и дым.
Тем временем полицейским управлением были изданы приказы разогнать демонстрации в ряде районов в центре города. Сами участники протеста вели себя буйно — бросали камни, бутылки, кирпичи, а также другие предметы.
14 июня
23:00 Организаторы движения "Откажитесь от фашизма" направились к Белому дому в знак протеста против военного парада. Все они кричали: "Фашистский режим Трампа должен уйти немедленно!".
До этого толпа скандировала:
"Именем человечности мы отказываемся принимать фашистскую Америку".
22:00 Демонстранты в Лос-Анджелесе пронесли по улице огромную конституцию.
21:00 Протесты "Без королей" в Миннесоте отменены из-за розыска убийцы двух законодателей штата.
20:00 Полиция Лос-Анджелеса в состоянии повышенной готовности. Тысячи человек готовятся к протестам под названием "Без королей". Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл заявил, что в субботу вечером в городе будет действовать комендантский час для обеспечения безопасности.
19:30 Мероприятие под названием "Без королей", которое должно было пройти в районе Норт-Ист Миннеаполиса, отменили из-за приказа оставаться в укрытии. Его отдали после нападений на двух законодателей штата Миннесота.
18:00 Митингующие собрались у Капитолия в штате Джорджия, чтобы выразить протест против военного парада Трампа.
Огромное количество людей в один голос скандировали "Королей в Америке нет!". Некоторые держали в руках плакаты с надписью: "Наши ветераны не воевали за фашизм".
Протестующие осудили военный парад в столице, назвав его расточительством государственных средств.
"Я абсолютно с этим не согласна. Люди голодают. Люди страдают. Нам нужны эти деньги в других сферах", — отметила Рене Холл-Джордж, социальная работница.
Причина протестов
Протесты под лозунгом "Без королей" в США направлены против "авторитаризма, политики миллиардеров и милитаризации демократии". Организаторы протестов — коалиция либеральных и продемократических групп.
В этот день, помимо дня рождения Дональда Трампа, в стране также проводился парад с техникой, танками и самолетами. Он был воспринят рядом протестующих, как демонстрация силы, напоминающая автократические режимы.
Митингующие также обвиняли Трампа, что он использует празднование армейского юбилея для личного пиара.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 июня протесты в США прошли во многих городах. Кроме Лос-Анджелеса, на улицы вышли люди в Сиэтле, Спокане, штат Вашингтон, Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Чикаго, Атланте и т.д.